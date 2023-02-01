2023台北國際書展／作詞人黃婷出書 五月天瑪莎力挺

《一直走就不怕孤獨了》作者黃婷攜手五月天瑪莎於今(2/1)現身台北國際書展主題廣場，與讀者進行面對面的創作分享，現場高朋滿座，熱鬧不已。黃婷表示，《一直走，就不怕孤獨了》所講述的是為了把過往不愉快的回憶所忘記，進而踏上一趟長途旅程的故事。

在華語流行音樂界行走多年，為許多熱門歌曲譜詞、知名藝人企劃的黃婷，曾經因為渴望脫離都市，打開心底新的空間，為自己安排了攀登聖母峰基地營、漂流加拿大育空河、南極看企鵝看冰山、橫越西伯利亞鐵路的四段極地之旅。 七年之後，她沈澱風乾，梳理出一大片屬於自己的風景，寫出《一直走就不怕孤獨了》這本書。

書名：《一直走就不怕孤獨了》出版社：大塊文化

「我不知道前方有什麼，但我知道如果我留下來就什麼都沒有。」黃婷表示，公路功夫電影跟一段旅程一樣，相較於結局，更重要的是過程。一段旅程會有規劃、起點跟終點，但旅程的重點並不是在終點，而是過程中與規律的日常生活不同的意外收穫。

與黃婷相識多年的瑪莎，非常欣賞她的文字，這回百忙之中出面相挺，並指出，自己很喜歡公路電影，因為公路電影都是開放式的劇情，例如《伊莉莎白小鎮》。「旅程雖然有規劃、起點、終點，但重點不是一趟旅程該結束在什麼地方，而是發現了本來生活中本來不屬於自己的東西。」瑪莎表示，這種突如其然的驚喜是他很珍惜的一點。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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