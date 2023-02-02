2023台北國際書展／書展大獎小說獎得主 沐羽《煙街》感受到回不去了！

香港作家沐羽榮獲2023年台北國際書展小說組首獎，在書展第一天於迷你沙龍舉辦講座「跟小說站在一起」，現場分享許多親身經歷的小故事，妙語如珠引得現場書迷笑聲不斷。沐羽說：「要先是一個說故事的人，然後才能成為小說家。」

沐羽提及他的大獎作品《煙街》，表示他在每一個章節套用了不同的寫法，不希望文章有風格，對外界評論其為風格化的小說感到哭笑不得。他也分享自己對於文學的感覺是讓讀者感受到「回不去了」，與生活產生斷裂感。

書名：《煙街》出版社：木馬文化

沐羽接著講了幾個有菸、也回不去了的有趣故事，他先分享了一段到白俄羅斯旅遊的經驗：講自己搭著火車從俄羅斯到了白俄羅斯，卻因為香港跟白俄沒有免簽而被趕下火車，原本在月台孤立無援，最後卻因為給了車站人員幾包菸而獲得禮遇，還讓他當晚入住旅館而不用露宿月台。

沐羽表示，雖然隔天還是被白俄羅斯送出境，但當時他試著把這奇妙的生活體驗寫成小說，投稿到清大文學獎，卻反應不佳，後來經過評審詢問的過程，才意識到太貼近生活的事沒有故事性，無法成為好的作品。

沐羽接著講了一個沒有生活感的故事做為反襯：一位剛跟男友分手的女子，在長途火車上與一位想跟她共度春宵的男子同行，女子講著一件又一件跟前男友的事，每過一會兒就點燃一根香菸，男子聽得無趣，只記得出發時看到女子包包裡有19根菸，心想著菸抽完故事就講完了，盼望早點結束這個漫長的過程。

最後火車終於到站，女子也抽完第19根菸，在旅館中男子趁女子不在場時偷看了她的包包，卻發現出發時那19根菸完好如初，不禁大嘆一口氣：「回不去了。」沐羽用有趣的故事闡述自己的寫作理念，他說：「人類就是透過講故事而存在的。」

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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