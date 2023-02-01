2023台北國際書展／三毛姪女陳天慈 分享三毛生活化的一面

知名作家三毛（本名陳平）姪女陳天慈於今(1/31)日在2023台北國際書展黃沙龍舉辦講座，以2020年出版的《我的姑姑三毛》一書為主題，講述自己記憶中的三毛姑姑。陳天慈表示，坊間有上百本關於三毛的書籍，但沒有一篇是由她三毛的家人寫的，因此決定來著手撰寫，提供懷念她的各界好友一個更生活化的角度。

書名：《我的姑姑三毛：三毛逝世三十周年紀念發行，收錄從未公開的祕密趣事、珍貴照片》出版社：時報出版

陳天慈指出，在這本《我的姑姑三毛》書中許多章節都是跟三毛的著作互相對照，例如「白手成家前傳」就是向《撒哈拉沙漠》中的「白手成家」致敬。四大章節包括我們的家、我和小姑的日子、跟著小姑去流浪、她不在的日子，有許多親身與三毛的互動故事，這也是本書獨到之處。

陳天慈表示，許多人不了解三毛，總認為她特立獨行，但在自己眼中，三毛是個天真浪漫的人，是小孩的大玩伴、熱愛家人、充滿好奇心，而父母對三毛各種決定的支持也展現家庭的溫暖，包括13歲就在家自學的青春時期。

陳天慈指出，曾有人質疑三毛故事的真實性，為此她親訪西班牙，探訪三毛情人荷西在馬德里的家，參觀了他從小到大生活的臥室，也從荷西家人口中得知他們充滿歡笑又堅定不移的美妙戀曲。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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