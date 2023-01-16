2023台北國際書展／資深翻譯宋瑛堂首作《譯者即叛徒？》 一窺書籍翻譯不為讀者所知的眉角
旅美資深文學譯者宋瑛堂從2020年連載至今的OKAPI【宋瑛堂翻譯專欄】廣受讀者喜愛，點閱率屢創新高，而他的文學譯作也深受讀者的信任與喜愛，包括《內景唐人街》、《幸運之子》、《分手去旅行》、《十二月十日》、《霧中的男孩》、《修正》、《迷蹤》、《該隱與亞伯》、《霧中的曼哈頓灘》、《斷背山》等。非小說譯作包括《長橋》、《親愛的圖書館》、《鼠族》、《被消除的男孩》、《間諜橋上的陌生人》、《永遠的麥田捕手》、《蘭花賊》、《宙斯的女兒》等。
臉譜出版將專欄精采文章集結成冊，另收錄獨家書籍限定文章，出版了《譯者即叛徒？：從翻譯的陷阱、多元文化轉換、翻譯工作實況……資深文學譯者30餘年從業甘苦的真實分享》一書。藉著本書在台出版，宋瑛堂特別返台參加2023台北國際書展，並將於2月4日周六14:15在迷你沙龍（展位號A1416）與讀者見面，交流他在「譯」世界超過三十年的闖蕩經歷，以及「譯」言難盡的工作心得與甘苦。此外，也將於2月5日周日14:30在台中誠品園道店3樓閱讀書區與讀者見面，歡迎喜愛文學翻譯作品或對翻譯家有各種好奇的讀者朋友共襄盛舉。
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活動資訊
【2023台北國際書展@迷你沙龍】
《譯者即叛徒？》新書分享會2/4週六 14:15
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