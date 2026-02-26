2分鐘讀國際新聞／如何應對隨機攻擊事件？三大黃金原則：跑、躲、說

文／常春藤生活英語編輯

Protect Yourself During a Random Attack: Run, Hide, and Tell

遇隨機攻擊救命三口訣：「跑、躲、說」

In the wake of the random attack in Taipei last December, the government strengthened security measures and expanded medical and psychological support services.

繼去年十二月臺北發生隨機攻擊後，政府加強了安全措施並擴大醫療和心理諮商協助服務。

Besides these efforts, individuals are encouraged to stay alert to their surroundings and understand how to respond if a similar incident occurs in the future.

除了這些措施外，政府也鼓勵民眾對周遭環境保持警覺，並了解未來如果再次發生類似事件該如何應對。

According to the National Police Agency, the public should remember the three golden rules: run, hide, and tell.

根據內政部警政署的說法，民眾應牢記三大黃金原則：跑、躲、說。

“Run” means leaving immediately if a safe escape route exists. Do not hesitate or go back for anything.

「跑」是指如果有安全的逃生路線，立即離開。不要猶豫或折返回去拿任何東西。

“Hide” if escape is impossible. Take cover behind solid structures, stay out of sight, and silence your phone to avoid drawing attention.

如果無法逃跑，就「躲」起來。尋找堅固的建築結構作為掩護，保持隱蔽，並將手機調至靜音，以免引起注意。

If neither running nor hiding works, use nearby objects—such as umbrellas, bags, or fire extinguishers—as shields to protect the head, neck, and vital areas.

如果逃不掉亦無法躲藏，可以使用附近的物品 —— 例如雨傘、包包或滅火器 —— 作為防禦物，以保護頭部、頸部和重要部位。

Once you are safe, call the police and clearly “tell” them about the location, situation, and any details about the attacker.

一旦安全，請報警並清楚地和警方「說明」案發地點、情況以及任何有關襲擊者的細節。

常春藤解析英語雜誌 3月號/2026第452期 出刊頻率：月刊 出版時間：2026-2-15

●本文節錄自《常春藤生活英語雜誌》雜誌 3月號/2026第452期：Protect Yourself During a Random Attack: Run, Hide, and Tell 遇隨機攻擊救命三口訣：「跑、躲、說」。未經同意，請勿轉載。

