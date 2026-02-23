2分鐘讀國際新聞／大埃及博物館歷經二十年延宕後盛大開幕

文／常春藤解析英語編輯

Grand Egyptian Museum Opens after Two Decades of Delays

大埃及博物館歷經二十年延宕後盛大開幕

The Grand Egyptian Museum (GEM) in Cairo, Egypt, officially opened after more than two decades of construction and delays caused by the Arab Spring protests, the COVID-19 pandemic, and other regional conflicts.

位於埃及開羅的大埃及博物館歷經二十多年興建，以及因阿拉伯之春的抗爭浪潮、新冠疫情與其他區域衝突造成的多次延宕後，終於正式開幕。

World leaders, including presidents, prime ministers, and members of royalty, assembled near the Pyramids of Giza to celebrate the inauguration of the new institution.

包括總統、首相與王室成員在內的各國領袖齊聚吉薩金字塔附近，一同慶祝這座新博物館的開幕典禮。

The museum, built with more than US$1 billion in funding, exhibits treasures from Tutankhamun’s tomb and a massive statue of Ramesses II, among other artifacts.

這座耗資逾十億美元打造的博物館展出眾多文物，包括圖坦卡門陵墓的珍寶和拉美西斯二世的巨型雕像等。

It also features a modern, pyramid-inspired design that stands in sharp contrast to the older Egyptian Museum in downtown Cairo.

館體本身也採用從金字塔汲取靈感的現代化設計風格，與開羅市中心較舊的埃及博物館形成鮮明對比。

Promoters say the GEM marks both a revival of Egypt’s tourism-driven economy and a new chapter in the nation’s cultural legacy.

推廣者表示，大埃及博物館標誌著埃及觀光經濟的復甦，也為這個國家的文化遺產開啟全新的篇章。

