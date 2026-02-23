2分鐘讀國際新聞／大埃及博物館歷經二十年延宕後盛大開幕
每月更新「2分鐘讀國際新聞」，讓你掌握全球關鍵話題時事，同時培養英語閱讀語感及能力。
文／常春藤解析英語編輯
Grand Egyptian Museum Opens after Two Decades of Delays
逛書店
大埃及博物館歷經二十年延宕後盛大開幕
The Grand Egyptian Museum (GEM) in Cairo, Egypt, officially opened after more than two decades of construction and delays caused by the Arab Spring protests, the COVID-19 pandemic, and other regional conflicts.
位於埃及開羅的大埃及博物館歷經二十多年興建，以及因阿拉伯之春的抗爭浪潮、新冠疫情與其他區域衝突造成的多次延宕後，終於正式開幕。
World leaders, including presidents, prime ministers, and members of royalty, assembled near the Pyramids of Giza to celebrate the inauguration of the new institution.
包括總統、首相與王室成員在內的各國領袖齊聚吉薩金字塔附近，一同慶祝這座新博物館的開幕典禮。
The museum, built with more than US$1 billion in funding, exhibits treasures from Tutankhamun’s tomb and a massive statue of Ramesses II, among other artifacts.
這座耗資逾十億美元打造的博物館展出眾多文物，包括圖坦卡門陵墓的珍寶和拉美西斯二世的巨型雕像等。
It also features a modern, pyramid-inspired design that stands in sharp contrast to the older Egyptian Museum in downtown Cairo.
館體本身也採用從金字塔汲取靈感的現代化設計風格，與開羅市中心較舊的埃及博物館形成鮮明對比。
Promoters say the GEM marks both a revival of Egypt’s tourism-driven economy and a new chapter in the nation’s cultural legacy.
推廣者表示，大埃及博物館標誌著埃及觀光經濟的復甦，也為這個國家的文化遺產開啟全新的篇章。
●本文節錄自《常春藤解析英語雜誌》雜誌 3月號/2026第452期：“Grand Egyptian Museum Opens after Two Decades of Delays 大埃及博物館歷經二十年延宕後盛大開幕。未經同意，請勿轉載。
常春藤3月號英語雜誌，單本88折
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
【推薦閱讀】財富不是運氣是選擇，讓錢留下來的關鍵思考
💲想要變有錢，必須具備這三項觀點！學會用「今天」思考未來
💲努力工作，卻還是存不了錢？這8個漏財習慣讓你存不了錢
💲小資族也能翻轉人生，財富真正帶來的意義是「選擇自由」
💲我們一生為錢焦慮，卻很少真正懂它：想理財先學會摸索人生
💲琅讀金句／情緒性消費只會讓人覺得空虛，成為富人的過程必須理性
💲在投資者容易陷入的各種陷阱中，最可怕的是「無法停損」
💲琅讀金句／情緒性消費只會讓人覺得空虛，成為富人的過程必須理性
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。