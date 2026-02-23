2分鐘讀國際新聞／大埃及博物館歷經二十年延宕後盛大開幕

琅琅悅讀／ 常春藤
「大埃及博物館」於2025年11月1日正式開幕，使用象徵金字塔的三角型為設計主體元素，大門充滿融合金字塔古文明和簡潔線條的前衛風格。（照片／中央社）
「大埃及博物館」於2025年11月1日正式開幕，使用象徵金字塔的三角型為設計主體元素，大門充滿融合金字塔古文明和簡潔線條的前衛風格。（照片／中央社）

每月更新「2分鐘讀」，讓你掌握全球關鍵話題時事，同時培養英語閱讀語感及能力。

文／常春藤解析英語編輯

Grand Egyptian Museum Opens after Two Decades of Delays

歷經二十年延宕後盛大開幕

The Grand Egyptian Museum (GEM) in Cairo, Egypt, officially opened after more than two decades of construction and delays caused by the Arab Spring protests, the COVID-19 pandemic, and other regional conflicts.

位於埃及開羅的大埃及博物館歷經二十多年興建，以及因阿拉伯之春的抗爭浪潮、新冠疫情與其他區域衝突造成的多次延宕後，終於正式開幕。

World leaders, including presidents, prime ministers, and members of royalty, assembled near the Pyramids of Giza to celebrate the inauguration of the new institution.

包括總統、首相與王室成員在內的各國領袖齊聚吉薩金字塔附近，一同慶祝這座新博物館的開幕典禮。

The museum, built with more than US$1 billion in funding, exhibits treasures from Tutankhamun’s tomb and a massive statue of Ramesses II, among other artifacts.

這座耗資逾十億美元打造的博物館展出眾多文物，包括圖坦卡門陵墓的珍寶和拉美西斯二世的巨型雕像等。

It also features a modern, pyramid-inspired design that stands in sharp contrast to the older Egyptian Museum in downtown Cairo.

館體本身也採用從金字塔汲取靈感的現代化設計風格，與開羅市中心較舊的埃及博物館形成鮮明對比。

Promoters say the GEM marks both a revival of Egypt’s tourism-driven economy and a new chapter in the nation’s cultural legacy.

推廣者表示，大埃及博物館標誌著埃及觀光經濟的復甦，也為這個國家的文化遺產開啟全新的篇章。

常春藤解析英語雜誌 3月號/2026第452期 出刊頻率：月刊 出版時間：2026-2-13

本文節錄自《常春藤解析英語雜誌》雜誌 3月號/2026第452期"Grand Egyptian Museum Opens after Two Decades of Delays 大埃及博物館歷經二十年延宕後盛大開幕。

常春藤

常春藤英語（IVY ENGLISH）創刊於1988年7月，由賴世雄老師創辦，是一本專業嚴謹的英語學習雜誌。多年來，我們持續精進內容，掌握學界趨勢與讀者需求，未來也將繼續提供最專業的學習資源，陪伴每一位讀者邁向英文成功之路。常春藤長期深受讀者肯定，早已成為眾多學習者心目中的第一品牌。
每月15日出刊。看更多內容

