與其壓抑憤怒，讓孩子看見你的情緒，親子關係更健康

忙著照顧孩子與家庭，你是否也常在不知不覺間忽略了自己？那些說出口後覺得「好像太重了」的話，往往源於疲憊與委屈，與心底多年未被看見的需求。在學會說溫柔的話之前，你需要先溫柔地看待自己。當內心得以被真正安放，話語自然會變得柔軟而有力量，也更能被孩子聽見。

文／金允那

「媽媽，要看YouTube好呢？還是看電影？」

「看你想看什麼呀～」

一個週末下午，孩子為了該如何運用規定好的媒體欣賞時間，苦惱了好一陣子，最後決定看YouTube。過了一會兒，設定好的結束鈴聲響起。孩子本想堅持把正在看的影片看完，但礙於規定，最後只能無奈皺著眉頭關掉手機。

「好煩喔～早知道就不要看YouTube，應該看電影的～」

「你覺得很可惜吧。那下次就看電影好了。」

「不是啦～我才看沒多久耶～而且我這星期在學校也很累～」

「嗯？那你能清楚告訴我，你想要什麼嗎？」

「媽媽～我不能看電影嗎？我本來就是想看電影的～」

我想孩子大概是覺得今天時間過得特別快，所以看完YouTube後，又說還想看電影。但是，遵守媒體使用時間是重要的生活習慣之一，所以我沒有答應他。

「我知道你還想看，但今天不行。」

「我剛剛根本沒看到什麼，今天我一定要看電影！」

「你現在是在學習如何在規定的時間內觀看媒體，媽媽覺得這很重要，你知道的。不然去看書或畫畫好嗎？」

「那些都很無聊～我想看電影～如果不能看電影，那我今天什麼都不做！」

對話進行至此，我覺得不能再這樣下去，於是從位子上站起來，走到廚房喝了一杯水。因為我不答應他，兒子持續發脾氣，該寫的功課一個字也沒動，一邊抱怨無聊，開始把玩具一個一個丟在地上，後來乾脆在地板上打滾，吵著要看電影。

「夠了，我都已經說不行了，你還一直重複同樣的話，這讓我很累。我知道你看得不過癮，但請不要再說了。你一直說，我感覺很煩，快要沒有耐性了！」

聽到我落下重話，兒子小小「哼……」了一聲，一邊跺著腳，一邊走回房間。那段時間裡，我努力克制自己，不讓自己對孩子後腦杓說出不恰當的話，過了一會兒，房間裡傳來孩子自己玩耍的聲音。

不久前，我又看了一遍海姆．G．吉諾特的《有話慢慢說：父母如何與青少年溝通》（Between Parent and Teenager）。其中「不帶羞辱的生氣方式」這段特別打動我，所以我反覆讀了好幾遍，甚至還做了筆記。

「如果想克服自己的憤怒，需要先接受並承認『憤怒是一種自然的現象』這個事實。最好的方法，就是不在青少年面前表現出過度的忍耐。當內心感到怒火中燒，外表卻還故做愉快神情，這並不是善意，而是虛偽。與其拚命壓抑、隱藏憤怒，不如學著用有效的方式展現出來。」

真的是如此。就算父母已經告知孩子原則、一次只提醒一件事、提出具體替代方案，孩子還是常常不願妥協。當這種情況反覆發生，父母一想到要面對類似情況，就會覺得煩躁，也更容易生氣。這時我們也有必要讓孩子知道，「父母現在正經歷憤怒的情緒」。當然，得要在情緒沒有爆炸的前提下表達出來。

「我快要發火了。」

「你一直重複同樣的話，媽媽聽了覺得很累。」

「你的煩躁會傳染給媽媽，這樣我會很累。不要在媽媽旁邊大喊大叫了。」

這種時候，若能事先熟記各種表達憤怒的句子，會很有幫助。因為在情緒湧上來的瞬間，如果沒準備好能表達心情的句子，就很容易說出不恰當的話，最後演變成破口大罵、羞辱孩子的情況，對孩子造成傷害。

特別是當孩子進入青春期，在親子關係的處理上，他們也需要練習與父母互動。隨著衝突程度的上升、對立的議題越來越多時，父母一味隱忍並不是解決方法。

父母要能夠在當下那一瞬間，跟孩子分享即時的情緒。透過這樣的交流，孩子也能理解自身行為所帶來的影響，並在被要求表現得體的同時，學會能被社會接納、符合社會規範的行為。畢竟，這也是在更廣闊的人際關係中所必需的技能。

