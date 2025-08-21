鬼月將至！我們從小聽說的靈魂，真實樣貌是什麼？祂們如何移動、吃飯、居住何處？

你有沒有想過，當人離開這個世界時，靈魂會去哪裡？在我的眼中這個過程就像是一場壯麗的旅行。靈魂輕輕地從身體中升起，慢慢地進入另一個維度，那是一個我們用肉眼看不見的世界……──靈魂溝通師Jessica

●本文摘選自小異出版／大塊文化之《我看到的世界跟你不一樣：靈魂溝通師的真情筆記》。

文／Jessica

書名：《我看到的世界跟你不一樣：靈魂溝通師的真情筆記》 作者：Jessica 出版社：小異出版 出版日期：2024年7月30日

靈魂需要吃飯嗎？

當我在靈堂進行靈魂溝通時，我經常遇到家屬正處於深深的悲傷之中，而我卻在進行一項完全不同的任務。有時，我會與剛過世的靈魂討論一些看似日常但實際上卻很不容易的事，比如他們如何「進食」？

你有沒有想過，當人離開了肉身，那種熟悉的用餐方式，比如拿筷子、用碗盛食物，對他們來說已經完全不適用了。

至於靈魂的「進食」方式，對許多人來說可能有些難以理解，因為我們習慣於用筷子、湯匙、刀叉、碗盤等餐具來享受食物的味道和質感。但在靈魂的世界裡，「進食」是完全不同的體驗。

讓我們用一個簡單的例子來解釋這個過程。假設你非常喜歡滷肉飯，你對它的味道有深刻的記憶。當我把一張滷肉飯的照片放在你面前時，你的大腦會立刻啟動那些吃滷肉飯相關的記憶。你可能會開始回想起吃滷肉飯時的情景，甚至能感受到滷肉的香味和米飯在口中的質感。

這種基於記憶和感覺的「進食」，和靈魂世界中的「進食」有著驚人的相似性。靈魂並不需要用筷子拿起食物，但是需要物理上的食物存在幫助提取自己對於食物的回憶，從而達到「進食」的效果。這是一種完全基於能量和意識的交流，遠遠超越了我們對物質世界的理解。

當我們在靈堂放置各式各樣的食物時，這些食物對靈魂來說，並非都是他們想要「吃」的。比如說，常見的腳尾飯或針對年紀較小的靈魂所準備的零食餅乾，這些食物是否能引起靈魂的興趣，取決於他們是否願意從記憶中提取與這些食物相關的印象。

我注意到，即使食物就放在靈魂面前，他們有時候也只是看一看，甚至連提取過去的印象都不願意去做，這讓我認為他們並沒有「吃」下這些食物。對靈魂來說，提供給他們的食物不是他們想要的，或是靈魂當下的情緒狀態，都會影響他們是否「想吃」。這不是我們通常認為的，吃飽了好上路的概念。

我們總以為對那些深愛著的已逝親人所進行的每一種祭祀，不管是拜的腳尾飯或誦經祈福，他們都會喜歡、都會接受。

有一次，我與一位生前非常喜歡吃生魚片的靈魂溝通。他的家人在拜腳尾飯時，從來沒有想過要為他準備生魚片，因為傳統上我們總認為拜給靈魂的食物應該是素食或傳統的腳尾飯。這位靈魂對我說，他很想再次品嚐生魚片的味道，這表示靈魂的喜好和生前是一致的。或許我們在準備祭祀時，需要更加考慮到被祭拜者的真實喜好。

當我們在靈骨塔進行傳統儀式，為靈魂誦經或提供素食，其實是基於我們對於他們狀態的期望和想像。我們希望這些行為能幫助他們達到更好的狀態。不過，這些儀式並不是所有靈魂都需要或接受的。

有些靈魂對於是否聽佛經或吃素並沒有特別的關心，因為他們的現狀和生前的習慣不同。我們認為透過某些特定的方式能幫助靈魂「放下」或「昇華」，但實際上靈魂的需求和感受可能和我們的想像有差異。

靈魂如何移動？

半夜的廢墟或是荒涼之處，在很多人的想像中總帶有神祕或恐怖色彩。大家可能會想，這些地方是不是像電影裡那樣，夜深人靜時，鬼魂四處遊蕩？他們靠近，我們全身起雞皮疙瘩？我的觀察告訴我，事實遠比這個簡單許多。

靈魂像是一種意識體，沒有實際的身體，所以理論上是不會影響物理世界的溫度或造成物體移動的。那麼，當人們說感覺到一股寒意，或是突然起雞皮疙瘩，這是怎麼回事呢？

人的身體確實像一個感知的雷達，當我們看不見的存在靠近時，這經驗有點像從一個冷氣房突然跑到外面炎熱的環境，那種溫度變化會讓我們感到不適。這不是因為靈魂本身有溫度，而是我們的「感知雷達」，或說第六感，捕捉到了某種超出常規感官的存在。我們每個人都裝備了這樣的雷達，但是當這些感知啟動時，許多人會本能地感到寒冷，甚至起雞皮疙瘩，這是一種生理反應，而不是靈魂帶來的實際「冷氣」。

這種生理反應經常被誤解為靈魂接近帶來的不祥之兆。但為何我們會有這種聯想呢？可能是因為過去的經驗或是文化中對於靈魂的刻板印象，我們往往對於看不見的、不熟悉的存在抱有天生的戒心，這種戒心或許來自於本能，也或許是文化和教育的結果。當我們感覺到「冷」或起了雞皮疙瘩時，我們的大腦會立刻搜尋一個解釋，而文化中對於靈魂和鬼魂的負面形象往往成為我們解釋這些生理反應的方式。

我常說人總會認為自家過世的人是神，需要被祭祀，但隔壁家過世的人是鬼，最好不要靠近。（笑）

然而，如果能夠開放心態，將這些生理反應視為一種對於超自然現象的感知能力，而不是立即聯想到恐懼和不祥，或許能夠更加和諧地與這些看不見的存在共存。很多文化和宗教都有將死後的靈魂視為守護神或祖先的觀念，這些靈魂不是來自於恐懼或威脅，而是愛、指引和保護。

再來，關於靈魂是否只在夜晚出現的想法，基於我的經驗，靈魂並不是只在夜晚活動。靈魂隨時都存在的，他們不受時間的限制。從某種意義上來說，靈魂跟我們生活在同一個世界，只是我們通常感覺不到他們而已。

當我們談論靈魂的世界，就像是在為一場未知的旅行做準備。想像一下，如果我們有機會去一個全新的地方，我們從未踏足過，但終將到達的地方──死後的世界。這就像我們準備去歐洲旅行一樣，需要了解那裡的氣候、文化、需要準備什麼裝備，甚至還要知道那裡的風俗習慣，以便我們能夠更好地融入和體驗。

了解靈魂的存在和移動，對我來說就是探索和學習。透過溝通和觀察，可以對這個未知的世界有一些基本的了解。比如，靈魂出現的時間和地點是否有一定的規律？他們是如何選擇出現的地方？這些問題就像是我們試圖了解一個新國家的氣候一樣，是我們進入這個新世界前的基本準備。

在我的經驗中，靈魂的出現並不受時間和空間的限制，他們可以在任何時間、任何地點出現。但是，他們出現的時機往往和某些特定的情感、記憶或是能量有關。就像是當我們在某個地方感受到強烈的情感波動時，那裡的空氣感似乎也會因我們的情緒而改變一樣。靈魂的出現，有時是為了給予安慰，有時是為了傳達訊息，有時則僅僅是因為那裡有他們想要回到的記憶。

就像是旅行前的準備，了解這些關於靈魂的基本知識，可以幫助我們在面對未知的死後世界時，有一定的心理準備。通過了解靈魂的移動和存在，我們可以學會如何在生命這場旅行中，更加珍惜每一個瞬間，更加深刻地理解生命的意義。

想像一下，你正在看一部恐怖電影，銀幕上的鬼魂幾乎都是飄浮著的，除了那些讓人毛骨悚然走跳的殭屍。這時你可能會好奇，為什麼在大多數鬼故事裡，鬼魂的腳是看不見的？

讓我們先來談談行走。在生活中，很少會刻意注意自己是用右腳還是左腳先行。走路時，往往是自然而然的，不需要太多的思考。但是當與靈魂溝通時，我發現他們在「行走」時的呈現方式，似乎和他們生前對於行走的意識有很大的關聯。

根據我的觀察，靈魂在顯現時往往不會展示他們的腳或是行走的具體動作，這可能是因為，作為靈魂不再受制於物理世界的規則，例如重力。移動更像是一種意念的轉移，而非物理上的步伐移動。所以，當我們說靈魂「飄浮」時，是在描述他們在缺乏物理限制的狀態下的移動方式。

這種移動方式可能也受到他們生前對於行走的意識影響。如果一個人生前經常意識到自己的步伐，可能在他成為靈魂後，這種意識在某種程度上仍會影響他的靈體呈現。換句話說，靈魂的移動方式，就像是他們生前行走意識的一種延續。

這裡有一個有趣的思考：我們的身體行為和意識，是否會在我們離開這個物理世界後，仍然以某種形式影響我們的存在？從我和靈魂溝通的經驗來看，答案似乎是肯定的。靈魂的呈現方式，不是隨意的選擇，而是他們生前行為和意識的自然延續。

那麼，下次當你注意到自己的步伐時，或許可以想想，這可能在未來以一種你從未想像過的方式，影響著你的靈魂樣態。

