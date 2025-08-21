2分鐘讀國際新聞／台積電登榜《時代》2025 全球百大最具影響力企業
每月更新「2分鐘讀國際新聞」，讓你輕鬆掌握全球關鍵話題時事，同時培養英語閱讀語感及能力。
文／常春藤生活英語編輯群
Taiwan’s TSMC Named One of Time’s 100 Most Influential Companies of 2025
台積電登榜《時代》2025 全球百大最具影響力企業
Time magazine has listed Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), the world’s largest contract chipmaker, as one of the “100 Most Influential Companies” of 2025. The list recognizes companies making a global impact and is divided into five categories: Pioneers, Leaders, Innovators, Titans, and Disruptors. TSMC was placed in the Titan group, together with giants like Amazon, Meta, and Netflix.
美國《時代》雜誌將全球最大的晶圓代工廠 ── 台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）列入2025年「全球百大最具影響力企業名單」。該榜單表彰對全球產生重大影響的企業，並分為五大類別：開拓者、領導者、創新者、巨擘以及顛覆者。台積電被歸類於「巨擘」類別，與亞馬遜公司、Meta 和網飛等業界巨頭並列。
Time described TSMC as the brain behind modern technologies, ranging from smartphones to data centers. The magazine emphasized the company’s strong performance, which is driven by high demand for its advanced AI chips used in machine learning and neural networks. However, this success has also placed TSMC at the center of rising tensions between the US and China.
《時代》雜誌形容台積電是支撐現代科技的大腦，涵蓋從智慧型手機到資料中心等應用。該雜誌強調，台積電的亮眼表現來自於對其先進人工智慧晶片的高度需求，這些晶片被應用於機器學習與神經網路。然而，這樣的成功也讓台積電捲入美中之間日益升溫緊張關係的核心焦點。
●本文節錄自《常春藤生活英語雜誌》雜誌9月號/2025第268期：Taiwan’s TSMC Named One of Time’s 100 Most Influential Companies of 2025 台積電登榜《時代》2025 全球百大最具影響力企業。未經同意，請勿轉載。
