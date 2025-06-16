【投票抽獎】英國史上最偉大畫作──色彩與光影形成美麗漩渦，烘托出藝術家悲天憫人的情懷
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文／韓秀
展廳裡擠滿了人，鋪著典雅牆布的牆面上懸掛著康斯塔伯（John Constable, 1776-1837）一八二一年的油畫作品《乾草車》The Hay Wain。好一幅田園牧歌般的鄉村風景，陽光灑在樹梢上、農舍的房頂上、遠處的田野上。乾草車正在渡過清冽的溪流，小狗在溪邊歡跳著，劃破了寧靜，帶來了溫馨，畫家家鄉的尋常風景，美麗而樸實。
「這樣美麗的作品竟然沒有入選！入選的是透納，是他的老軍艦解體……」導覽娓娓的敘說充滿了萬分的遺憾……。
不知是哪一次票選？二〇〇五年，BBC等四大媒體票選「英國歷史上最偉大畫作」？或是二〇二〇年，英國政府選擇一位畫家的自畫像和他的作品登上二十英鎊紙鈔？
我隨著人群走進另外一個廳，果真，英國皇家美術學院（the Royal Academy of Art，簡稱RA）教授透納（Joseph Mallord William Turner RA, 1775-1851）的作品《戰艦無畏號被拖去解體》The Fighting ‘Téméraire’ tugged to her last berth to be broken up正靜靜地等待著大批訪客陸續走近。
已經年過半百，走了很多地方，經歷了很多事情，仍然充滿自信的英國皇家美術學院教授透納的這一幅作品氣勢非凡，滿溢著這位愛國者對英國國運的深度思考。畢生追逐陽光的透納對顏色的特性、隱喻做過深入的研究。在恢弘的結構裡，色彩與光影形成的美麗漩渦，生動地烘托出藝術家悲天憫人的情懷。
夕陽西下，曾經在海上立下赫赫戰功的無畏號木製戰艦正被一艘工業革命的產物──鐵甲蒸汽船拖往船塢接受被解體的命運。畫面宏偉，時代的巨變被納入，對世事的深度思考被納入。昭告世人：「世界上沒有永遠的日不落國。」同時，它也是一幅結構嚴謹、用色大膽新穎、筆法老辣的油畫傑作。
另外一位導覽用心悅誠服的口氣告知，這幅作品在二〇〇五年被票選為英國歷史上最偉大畫作，也在二〇二〇年登上二十英鎊紙鈔。
英國畢竟不同凡響，畢竟能夠從歷史中得到學習，得到前進的助力。人群漸漸散去，我仍然站在那裡，文風不動。靜謐中，我聽到了「嗨」的一聲乾笑，透納在呼出最後一口氣的時候，沉痛地說出的那句話：“The sun is god.”在廳堂裡迴響。太陽是神，沒錯，太陽也是救助者。透納不愧是英國最有思想、最偉大的藝術家。
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展覽資訊：
「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏
展覽時間：2025.6.27-10.12
展覽地點：中正紀念堂 一、二展廳
udn售票官網：https://ufl.tw/gznwm
展覽FB：https://www.facebook.com/turnertaipei2025/
展覽IG：https://www.instagram.com/turner_taipei2025/
★售票連結｜https://pse.is/7f8nv6
【參展藝術家】
約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner）
(以下依姓氏字母順序)
約翰．亞康法（John Akomfrah）
愛德華．伯汀斯基（Edward Burtynsky）
彼得．多伊格（Peter Doig）
奧拉弗．埃利亞松（Olafur Eliasson）
霍德華．霍奇金（Howard Hodgkin）
羅尼．霍恩（Roni Horn）
彼得．蘭永（Peter Lanyon）
理查德．朗（Richard Long）
麗莎．米爾羅伊（Lisa Milroy）
科妮莉亞．帕克（Cornelia Parker）
凱蒂．帕特森（Katie Paterson）
馬克．羅斯科（Mark Rothko）
沃爾夫岡．提爾曼斯（Wolfgang Tillmans）
潔西卡．沃博伊斯（Jessica Warboys）
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