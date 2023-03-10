Netflix《以神之名》揭邪教罪狀！日韓小說影射異教惡行，洗腦斂財+性虐待超真實！

文∕尖端出版

近日Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》上架引發輿論譁然，以八集內容詳述韓國四名邪教教主罪行，分別是被爆性侵亞洲各地女教友的「攝理教」鄭明析、引起知名韓國懸案天花板自殺事件的「五大洋」朴順子、虐殺5歲男童的「嬰兒花園」金己順，以及長期染指女信徒的「萬民中央教會」李載祿，片中將他們荒唐無良的行徑一一揭露。

《以神之名：信仰的背叛》因真實記錄讓不少觀眾看得喘不過氣，無法置信這些令人髮指的邪教事件竟是真實存在，且影響力甚至超出韓國，連台灣校園都被入侵。其實過去韓國就有不少影視作品根據真實邪教改編，像是韓劇《小神的孩子們》劇情即是由目睹了宗教集體自殺案、擁有通靈體質的女主角展開，而劇中案件自殺人數也基本符合「五大洋」事件。

連續兩季都受到好評的韓劇《救救我》，描述邪教洗腦、監禁等各種手段，讓人直接聯想到韓國各種邪教組織。另外，由劉在明、韓藝璃、嚴泰九主演的電視劇《Hometown》也是改編自真實事件「釜山兄弟之家福利院事件」及「奧姆真理教」，劇情驚悚度完全不在《救救我》之下。

Netflix《以神之名：信仰的背叛》

以擅長撰寫恐怖小說出名的日本作家澤村伊智，即將在台推出新書《邪教之子》，以描述沉迷新興邪教的家庭，反轉視角讓讀者無法放鬆精神，看完絕對毛骨悚然！而近期韓國超新銳作家李同建的小說作品《死亡花》也有不少影射韓國邪教的內容，故事起因於擁有神級醫術的主角李英煥在人體實驗中殺害223人卻要求無罪釋放，在檢察官與律師的攻防之時，判死與釋放的兩方立場也出現大批擁護者，其中曾被李英煥醫術救治的石某將其視為救世主創立「李神教」，並以佈道活動召集信徒，將「李英煥是為了拯救即將病死的人類而降臨的神」奉為中心教義，甚至喊出會不擇手段救出李英煥的口號。

創始成員石某原先是被李英煥囚禁於地下室鐵籠中，為證明他確實擁有救治百病能力的人證之一。本因患有卵巢癌，生命漸漸流失的她，病症在被李英煥綁架醫療後竟奇蹟似的完全根治。而她也成為「李神教」教主李某吸引大量信徒的活招牌，在媒體上大肆推崇李英煥就是無所不能的神，讓群眾狂被洗腦趨之若鶩加入「李神教」。

尖端出版《死亡花》

《死亡花》繁體中文版將在3月14日全台各大書店通路上市，後續劇情隨著故事發展「李神教」也被人檢舉利用赦免李英煥為藉口募集非法獻金，更有數名女教徒報案，聲稱遭到教主李某性侵，但新聞卻因其他教徒蠻力阻擋記者進而報導困難。斂財與性犯罪內容完全反映真實韓國邪教教主惡行，而不少教會幹部為擁護教主做出恐嚇行為，也和紀錄片製作人的經歷恰巧非常相近，讓人看了不寒而慄。

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》製作人趙聖賢PD表示為挖掘邪教真相，在親身取材之時也受到不少威脅恐嚇，常備電擊棒在身邊才能安身，還有製作組人員在拍攝紀錄片後也因受到巨大精神衝擊而病倒，趙PD還表示片中內容僅是實際狀況的十分之一，完整罪狀嚴重程度難以想像。

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