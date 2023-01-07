男女萬年難題有解！約會應該男生付，還是AA制？　

文／周品均

約會應該男生付，還是AA制？

兩個人出去約會，到底誰要付錢？這好像是個網路上永遠吵不完的議題。有人覺得應該男生付，要追女生就不要怕付錢，有人覺得什麼年代了，AA制比較公平，到底該怎麼做才好呢？說說我是怎麼想的吧！

＃約會初期，我有我的原則

剛開始約會，我不會約在高級餐廳，約在一般的咖啡廳，頂多一個人就是幾百塊，我喜歡各付各的或平均分攤，就算男生堅持他買單，讓他付這幾百塊也不會太不好意思。

雖然很多男生都覺得買單是一種風度，不過我會說：「這餐讓你請，那等一下看電影換我出吧！」即便他很樂意出錢，我還是不會把對方的付出當作理所當然。有些人會鬧得不開心，就是因為女生約會初期就「全都拿」，不管多貴的餐廳、多貴的禮物都照單全收，沒在客氣的，但最後又沒有要跟對方在一起，男生心有不甘就爆發糾紛了。

妳覺得那是他追求女生的成本，沒追到怎麼能生氣？但他可能覺得，要是不給追，幹嘛害我花那麼多錢？剛開始約會，本來就還在探索彼此之間的感覺，最後沒有交往很正常，所以我會在這個時期，掌握好「不要給對方過度希望、更不要欠對方什麼」的原則。

付點錢真的事小，但我的自由無價，不然我們平常那麼辛苦賺錢幹嘛？

＃開始交往後

有些女生說，但我男友就堅持都由他付就可以了，那也沒關係，即便妳們習慣了由男生付錢的相處模式，偶爾妳還是可以主動請客呀！那是一種心意的表達。

例如妳們出去玩，所有吃喝玩樂的花費都是他出，那妳要不要出一頓晚餐錢呢？

我會說：「我也想請你吃飯啊，不可以嗎？」（笑）

＃大人感的AA制

如果妳是喜歡AA制的女生，也要做得漂亮一點。很多女生執行AA制的時候太死板了，堅持每一筆消費除以二，並且還要算到個位數。建議妳可以在結帳前，兩人還在座位上就拿出自己的金額，「這是我的部分先給你，那待會讓你結帳好嗎？」

妳應該知道自己點的東西是多少錢，就直接拿給對方，大方一點，尾數多一點也沒關係，例如 ＄620 就給對方整數 ＄700 不用找了。

如果餐廳需要10%服務費也請自己先加上去，不要什麼都要死板板地除以二，然後還精算到個位數的零錢，還得找來找去的。就算對方不收，堅持要由他來付，至少你們還在座位上，也不會是在結帳櫃檯前面推來推去，多尷尬呀，拜託都先喬好再去結帳啦。

想要AA制的女生，遇到堅持要付錢的男生，也不需要非得當場跟對方堅持：「不行！我是AA制的女生，我真的不會讓男生幫我付錢！一定要給你！」

我會說：「這餐既然讓你請客了，等一下換我請你喝飲料吧！」

大家都舒服開心，不要有什麼壓力，這才是「大人感的AA制」。

女生當然可以有自己的原則，但怎麼執行，要靈活一點，不用直接開口說「我不喜歡讓男生幫我付」，妳內心的原則不用硬梆梆地直接拿出來說，而是要用點溝通的技巧，柔軟地去實踐。誰出錢、用什麼機制，兩個人開心就好，但只要有一方不開心，我建議就直接拿出來溝通，因為這表示你們的價值觀不一樣，就算真的不合，為此分手也不遺憾。

＃男生沒付錢就是沒有心？就是不夠愛妳？

有時候會聽到女生說，男生不付錢就是沒有心，就是不願意為這段感情付出，就是不夠愛，才會這樣。如果他夠喜歡妳，他就會願意付，不會小氣巴啦的。用付錢來判斷一個男生愛不愛？我覺得要判斷他愛不愛自己，明明有其他很多方式，為什麼女生不願意自己用心去感受對方是否真誠，而要綁定於他有沒有付錢？如果男生得用付錢證明他愛妳，那妳怎麼不做一樣的事呢？妳也願意用付錢來證明，妳愛他嗎？如果妳覺得自己愛不愛，不是用付錢來評斷的，那妳是不是雙標？

＃女生出錢是吃虧？那女生出了什麼？

有人會說，跟男生出去約會，女生還要自己付錢很吃虧。我一直覺得這個邏輯很怪，吃虧什麼？妳覺得自己「已經出了什麼，所以不能再出錢」嗎？是已經出了妳的「費心打扮、約會花的時間或身體」嗎？所以他付錢，就可以買下妳的付出與約會時間？這樣的邏輯哪裡怪，就大家自己想啦。

書名：《獨立，不等於跟愛情誓不兩立！「葳老闆」周品均的30道戀愛辣雞湯》 作者：周品均 出版社：商周出版 出版日期：2022年12月10日

＃誠實面對自己，找到妳想要的人

誰該出錢，沒有標準答案，不是誰對誰錯的問題，如果妳就是覺得女生不應該出錢，那也沒有關係。我建議：想要怎麼樣的對象，就請去找「真心願意這樣」的人，雙方都同意，大家都開心。不要以愛為名，然後逼對方做他不願意做的事情，「人家都說不願意付錢就是不夠愛」、「你愛我就該付錢」，男生不必被綁架，也不用裝大方，內心再覺得不划算，大家都一開始就做自己吧！

建議女生想找會出錢的男生，就不要一開始假裝要AA，他真的讓妳分攤了，回到家妳又不開心、覺得他小氣。妳的行為和妳想要的生活應該是一致的，不要口是心非，才能找到真正適合妳的理想伴侶。

戀愛辣雞湯 如果男生付錢才是真的愛，那妳怎麼證明妳的愛？ 分攤付錢或請客只是小事，我的思想獨立才是大事。

●本文摘自商周出版之新書《獨立，不等於跟愛情誓不兩立！「葳老闆」周品均的30道戀愛辣雞湯》。