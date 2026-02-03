「這一次，不演。最好的角色，是回歸自己。」許瑋甯新作上市 十年淬鍊感性告白

文／聯經出版

百年前，吳爾芙曾寫下：「忠於自己遠比任何事情都還要重要。」對演員許瑋甯而言，這句話近似於每一次脫下角色後回望的燈塔——重新確認自己是誰，找到回家的路，才不至於在角色之間迷失。

她形容演員之路並非「迷失」，而更像是一種慣性與告別：「你用角色的狀態活了那段時間，離開以後，像是另一種告別的旅程，我會讓自己慢慢走回生命的軌跡中。」在不同角色之間折返跑了無數次後，她始終相信，終究能回到屬於自己的那個房間，再從那裡出發，去旅行、去閱讀、與家人相聚，然後，帶著完整的自己走向下一個角色。

「這一次，不演。最好的角色，是回歸自己。」

演員許瑋甯於2026年台北國際書展期間初推出首部隨筆作品《寫進時間的故事》，集結十年來以日記形式記錄的情緒、生活片段與角色餘味，以文字進行一場歷時十年的內在整理。這不僅是一部隨筆集，更近似一冊情緒的收納之書——她將日常的感發、角色的震盪，一絲一縷地分類歸檔，練習在那些微涼而不確定的生命時刻，溫柔地接住自己。

自小便有書寫習慣的她，形容自己並非善於言談的人，於是將說不出口的情緒交給文字。從紙袋、衛生紙到隨身筆記本，書寫成為她安放思緒、召喚記憶的方式。即使踏上演員之路，面對劇本與角色，她依然堅持「一定要看見紙張、摸到文字」，因為那份手感，才能讓情感真正落地。

《寫進時間的故事》全書可分為旅行、演員、家人三大書寫向度。她在旅途中書寫觀看世界的孤獨與自由；在角色章節中，留下進入與離開角色時的心理痕跡；而關於家人，她寫得最深也最透明——食物的味道、團聚的聲音、離別前的細節，都被一一保存。她說：「相片可以留下畫面，但畫面背後的情緒，只能靠文字留下來。」

談及創作初衷，許瑋甯直言，這本書也是她回應多年來被詢問的問題：「你是怎麼進入角色的？」她認為，真正的進入與離開，包含拉扯、破碎與重建，往往無法在短暫訪談中說清楚，唯有透過長時間的書寫，才能讓讀者看見演員內在世界的真實運作——角色如何與自身經驗互相映照，傷口如何被召喚，又如何慢慢癒合。

「演員的生活，某種程度就是不斷撕裂自己，從縫隙中長出新的樣子。」

她坦言，傷不會消失，但可以學會與之共處。於是，這本書不逃避黑暗，也不粉飾脆弱，而是以安靜而堅定的語氣，陪伴讀者練習與所有發生共處，在時間中長出屬於自己的微光。

同時，許瑋甯也登上《聯合文學》雜誌1月號封面，並接受深度專訪。適逢維吉尼亞．吳爾芙逝世八十五周年紀念，《聯合文學》以「自己的房間」為題專訪，許瑋甯首度完整呈現她如何從大家族啟程，走向屬於自己的房間，學會不必遷就任何人、也不必委屈自己的生活姿態。專訪中，她分享自己如何透過日記、閱讀與獨處，慢慢學會在撕裂與重建之間安放內心，也讓《寫進時間的故事》這本書所呈現的「回歸自己」主題，在文字與影像中獲得更立體的延伸。

本書並獲林心如、徐譽庭、程偉豪、黃河、方臨、丁玉專、吳志璿Jimy等影視與創作界人士共同推薦，盛讚其文字溫度與誠實質地，認為這不僅是一位演員的自我書寫，更是一份能陪伴讀者面對孤獨、遲疑與成長的溫柔之書。演員黃河更表示：「文字最動人的地方不是『寫得多漂亮』，而是你讀得出來：『這個人是真的。』《寫進時間的故事》就是這樣的書。它不急著說服你、也不急著給答案，而是安靜地陪你與自己相處。」

書名：《寫進時間的故事》

作者：許瑋甯

出版社：聯經出版

出版日期：2026年2月6日

《寫進時間的故事》由聯經出版發行，為全彩圖文隨筆集，收錄57篇文字與插頁攝影小誌〈靜物之距〉，並以中式直排、線裝廣開本裝幀呈現，首刷隨書附贈「寫時．明信片」隨機一張，同時推出限量親簽版。書中不僅呈現一位演員的創作側影，更是一份獻給所有在時間中學習與自己相處的讀者的溫柔陪伴。新書將於2026年2月3日(二)台北國際書展聯經出版B401攤位國際書展首賣，各大書店通路於2026年2月6日(五)在各大書店通路正式上市。

為了感謝讀者的支持，將於2月6日(五)下午一點於台北國際書展「主題廣場」舉辦《寫進時間的故事》新書發表會，歡迎媒體朋友、讀者與影迷親臨現場，與許瑋甯一同分享這段關於書寫、角色與時間的旅程。

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡