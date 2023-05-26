贈獎公告∕【愛書任務】笭菁原作改編恐怖電影《化劫》！投票即抽電影票與系列書籍
這間廟有求必應，但你拿什麼還？
電影《化劫》翻拍自華文靈異天后笭菁經典的禁忌系列，由新銳導演施文翰執導，曾莞婷、黃騰浩、柯叔元、于子育、雷嘉汭、劉子銓主演。講述曾莞婷飾演的母親王舒雅因幼子夭折精神崩潰，為救回女兒，誤信謠言求助陰廟「卐應宮」，並貢獻八字，導致心智遭到操控；黃騰浩飾演的丈夫趙友志，為了救回妻子不惜拉身邊無辜的人下海，自己也因此付出更多代價。
化劫乃是民間一種消災解厄的儀式，若生活中碰到困難都可以去請廟宇幫忙，透過儀式將自己人生中的劫數化解。笭菁於書中表示《化劫》內容並非杜撰，而是根據身邊人的親身體驗所寫：朋友的姊姊因點光明燈時誤拜邪廟，後性情大變甚至人間蒸發好幾年過，現仍陷入極度憂鬱中。
台灣人向來篤信神佛，逢年過節各大宮廟乃至私人祭壇往往人潮洶湧，小編身邊生活中碰到問題會去算命的朋友也不在少數。但你真的知道你拜的是什麼嗎？若「神」真的讓你有求必應了，你又該拿什麼還？
《化劫》6/21全台上映 務必請小心許願。
「琅琅悅讀」與笭菁工作室和双喜電影合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間至6/09 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！
注意事項：
1. 獎項：
《禁忌》系列全套實體書6本，共計1名，實體書由udn寄出（寄送僅限台灣）。
《禁忌》系列全套電子書6本，共計1名，電子書將於udn讀書吧贈送。
《化劫》電影票2張，共計1名，電影票由udn寄出（寄送僅限台灣）。
2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。
3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。
4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！
5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。
【愛書任務】笭菁原作改編恐怖電影《化劫》！抽電影票與系列書籍
中獎名單：
《禁忌》系列全套實體書6本(共一名)：
am93***5@gmail.com
《禁忌》系列全套電子書6本(共一名)：
h88***66@yahoo.com.tw
《化劫》電影票2張，(共一名)：
594***@gmail.com
備取名單：
《禁忌》系列全套實體書6本(共一名)：
dli1***0@gmail.com
love***921@gmail.com
《禁忌》系列全套電子書6本(共一名)：
fou***407@gmail.com
a008****423@yahoo.com.tw
《化劫》電影票2張，(共一名)：
b10xxx413g@gmail.com
graxxxx912@gmail.com
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言