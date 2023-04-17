贈獎公告／【愛書任務】《直到夜色溫柔》抽免費贈書！

給渴望性更渴望愛的所有人

隨著社會進步和人們對性別多元逐漸了解，近年來不管是在網上論壇或影視劇作，都可以感受到「性別認同」是大眾廣受關注、討論的話題，然而仍有長期以來社會對性別的傳統觀念和刻板印象而產生的不理解，讓認為自己的性別與生理性別不同的人來說，往往會面臨壓力、歧視和排斥。

臉譜出版於2023年1月上市的新書《直到夜色溫柔》，本書是新生代漫畫家廢廢子首度與知名劇作家簡莉穎攜手合作，以漫畫的形式改編劇本，由9個短篇故事組成，不受女性歡迎卻渴望愛的印刷廠工人、約第三者出來開房間的女同性戀、心理有缺陷的女人與她的聽障男友、始終無法對自己有自信的侏儒男同志、喜歡上變性人的跨性別男子、互為彼此心靈支柱的老年婚外情等，每段故事的展開都是不被傳統主流社會接受的關係。

書中內容不只是描述性愛，而是一本探討身體和性別認同的作品，當我們誠實面對自己的慾望，性愛不僅是生理上的滿足，更是感情上的交流。如果我們對性別的各種樣貌多一些理解，每個人才能夠自由地表達性別認同，且得到應有的尊重和平等的對待。

「琅琅悅讀」與臉譜出版社合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間只到4/30 23:59止，投票次數越多，中獎機會越大！

注意事項：

1.獎項：《直到夜色溫柔》紙書一本，共計1名；電子書一本，共計2名，實體書為【合作單位：臉譜出版】寄出（寄送僅限台灣）；電子書將於udn讀書吧贈送。

2.票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4.如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！

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