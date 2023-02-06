星雲大師圓寂！著作表達一生志願

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師於2023年2月5日下午安詳示寂，享耆壽97歲。星雲大師早在2013年便寫下了他「最後的遺囑」，大師在遺囑中自述了自己命運多舛的一生，闡述了他對生死的理解，對人生的感悟，對佛教的期許和熱愛，情真意切，感動了無數人！

他說：對於人生的最後，我沒有舍利子，各種繁文縟節一概全免，只要寫上簡單幾個字，或是有心對我懷念者，可以唱誦「人間音緣」的佛曲。如果大家心中有人間佛教，時時奉行人間佛教，我想，這就是對我最好的懷念，也是我所衷心期盼。

星雲大師一生弘揚人間佛教，對佛教制度化、現代化、人間化、國際化的發展，可說居功闕偉。大師著作等身，現有三百餘冊著述，並被翻譯成英、日、德、法、西、韓、泰、葡等二十餘種語言，流通世界各地。

大師已逝，但作品永存，智慧猶在。他留給世人的智慧語錄更是多不勝數，句句充滿智慧，無論你身處人生的何種境遇，相信都會有所感悟。以下摘錄書中佳句，致敬 星雲大師充盈、富有的靈魂，願他「生命不死」的信念為世界帶來恒久微光。

我是提倡自覺教育的人

佛光山的沙彌們有了過失的時候，我就「罰睡覺」，不准他們拜佛、不准誦經。因為他是有罪之人，讓他睡在床上聽著別人誦經唱誦，他的內心會波動，會感到慚愧不已，他就會自覺應該要改過。

我是提倡自覺教育的人，凡事不要人家來指責、來教訓，我們自己就先要有自覺，有了「自覺」，才能「覺他」，將來才能「覺滿」，才能與佛道相應。

書名：《啟動斜槓人生，星雲大師的自學之道﹝自學之道2021年全新修訂版﹞》出版社：臺灣商務印書館

把自己融入到眾中，讓大家皆大歡喜

一直以來，我都只是想把自己融入到眾中，讓大家皆大歡喜。如佛陀所說：「我是眾中的一個。」把自己這一粒沙石，融入澆灌的水泥中，它才能鑄造房屋，才能成為有力量的混凝土，才有堅定的力量。

所以，佛教不重視個人，重視大眾。你說一根手指頭，再怎麼樣有力量，也都不敵五根手指頭合起來的拳頭。同樣的，個人再如何有才華，也總不及三個臭皮匠，如古人所說：「愚者千慮，必有一得。」

我站在佛教的崗位上，孜孜矻矻

我是佛教裡的一個和尚，我應該把我和尚的角色做好，和尚做不好，其他的什麼職務，也不會成功的。所以，我在無錢無緣的生活之下，仍然本著自己的初心，不做一個吃教的和尚，也不做被社會養活的人。

我站在佛教的崗位上，孜孜矻矻地，雖然不成什麼氣候，我還是努力從事著佛門的苦行、作務，做一個佛門裡愛教的、不吃教的和尚。這是我要把自己這個身分確定，不能動搖的。

書名：《我不是「呷教」的和尚》出版社：天下文化

成功不是在這一時，我可以慢慢的來

我想，成功不是在這一時，我可以慢慢的來，十年、二十年之後，我總會為佛教有所表現的。就是挑水、擔柴，無論勞力還是勞心都不重要，重要的是，做一個貢獻於佛門，而無負於佛教栽培的出家人。因為我受了十年叢林教育培養的恩惠，可以報答三寶恩、眾生恩，才能算是一個真正不吃教的和尚。這也是我這一生一直堅持的立場。

我自己雖然有許多的缺點，像脾氣不好、性情太過耿直，乃至貪名、欲望、無明、愚痴等，在心田裡還是反觀得到；尤其是嫉妒心，總覺得自己不能輸給別人，對這種好勝心，也感到很慚愧。現在想來，真是年輕荒唐的時代，也不勝慚愧、懺悔；但「不能辜負佛教」這樣的決心，無論如何，是不能改變的。

什麼是「三好」？

「三好」就是身做好事、口說好話、心存好念。簡單說就是：做好事、說好話、存好心，即所謂的「三好運動」。

一般人都知道，生存在世間要多行善，不可以造惡業。佛教徒也都了知因果輪迴的道理，我們累劫以來因身、口、意業的造作，種下善惡業因，招感著六道輪迴的果報。然而一直到21世紀的今天，才有科學家證明佛教所說的業力，就是他們研究出來的基因──生命的密碼。

書名：《三好一生》出版社：天下文化

佛力加被與自我承擔

我推動人間佛教，不是求佛保佑，也不重神奇靈異，因為信仰是服務奉獻，進而達到自我心靈的提升；而靈異之事偶爾有之，不是你求神拜佛就能得到的。所謂「菩薩清涼月，常遊畢竟空，眾生心垢淨，菩提月現前」，一個人的心垢不除，好比心中的水不清淨，要想在渾濁的水中求見月亮，那是不合乎事理的。對於信仰，當然信佛、拜佛、念佛都很重要，但是更重要的，是要「行佛」。你沒有行佛，光是靠祈求，沒有播種，田裡面的稻苗怎麼會成長呢？

星雲大師在台灣弘法六十年，推動人間佛教，把高深的佛教帶給一般平民百姓，對台灣社會功不可沒。琅琅悅讀帶您重溫星雲大師的人生智慧，期能對讀者有所啟發。

●本文摘自臺灣商務印書館《啟動斜槓人生，星雲大師的自學之道﹝自學之道2021年全新修訂版﹞》；天下文化《我不是「呷教」的和尚》、《三好一生》。