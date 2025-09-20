【下雨的日子‧插畫展】Betty est Partout／夏日的粉紅倒影

颱風過境，午後熱對流翻湧，一場突如其來的大雨，傾瀉而下。雷聲驟響，驚動了行人與孩童，街道很快被水波浸染，彷彿夏日例行的序曲：早晨的炙熱令人無以為繼，午後的暴雨則無情地淹沒。極端氣候像一枝無形的筆，不斷在我們的日常上留下深重的水痕。

若是能暫時拋卻這份沉重，讓雨水不再成為淹沒與淹水的記號，而是化作一抹輕柔的顏料，將街角積水染成粉紅，讓世界呈現出一種透明又夢幻的色澤。

或許，在這樣的幻想裡，夏日不再是炙熱與狂暴的代名詞，而是詩意水彩般的靜謐篇章。