【下雨的日子‧插畫展】喜花如／媽媽，我可以養這朵小白雲嗎？

聯合報／ 文‧圖╱喜花如
媽媽，我可以養這朵小白雲嗎？圖／喜花如
媽媽，我可以養這朵小白雲嗎？圖／喜花如

黑壓壓的夜，窗外大雨傾盆，窗簾搖晃，雨珠躍上床沿，正是入夢的時候。

「媽媽你看！」男孩捧起掌心，一朵小白雲靜靜躺著。

「它是從窗外飛進來的，找不到媽媽，一直哭。」

「它可以和我一起睡嗎？」

那一夜，天空在流淚，小白雲枕在孩子的掌心，輕輕睡著。

日日夜夜，天空仍在哭泣。小白雲被養得圓潤、潔白，布偶卻肚皮破裂，日漸消瘦。

直到某一天──我輕聲說：「天空怎麼還在哭呢？是不是小白雲的媽媽一直在找它？我們讓小白雲回家，好嗎？」

你沉默，卻點點頭，輕輕揮手說掰掰。

天空不再哭了，小白雲回到媽媽懷裡。鯊魚也慢慢鼓起了肚子，像夢一樣安穩。

