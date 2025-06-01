諶淑婷／孩子幾歲該自己洗澡？

「平常我會幫女兒洗澡，但心裡很尷尬耶，再怎麼說性別還是不一樣，女兒還小無所謂，但我已經在考慮幾歲要分開洗澡了。」

「我反而很享受和女兒一起洗澡的時間，我們玩得很高興，我以前沒有和爸媽有這麼親密的記憶。」

日前在某個討論家庭性教育的活動中，兩位有女兒的爸爸，就「分開洗澡」這一題，提出完全不同的感觸。

兩位爸爸的煩惱很真實，也讓我頻頻點頭。確實，洗澡是大家每天都要做的事，有了孩子之後，更是重要的親子互動，有時可以卸下大人的包袱，和孩子玩得很開心，有時能讓變得緊繃的親子關係恢復穩定；而且，浴室神奇的密閉感，讓孩子共浴時，會不知不覺說出很多心裡話。

但洗澡必須赤身裸體，孩子有機會看到不同性別手足的性器官，就算是母女、父子共浴，孩子也會觀察到成年人與兒童性器官的差異。這讓很多家長感到尷尬，想要趕快鼓勵孩子自己洗澡，孩子卻不一定能接受，因為對他們來說，這麼好玩的事為什麼說停就停！

對於「何時該分開洗澡」這題，我一律回答：「孩子會告訴你，或者，你會告訴自己。」其實孩子是很敏感的，進入中年級的孩子，隱約開始察覺身體的變化，也從學校高年級的哥哥姊姊身上，知道下一個階段的身體成長。此時，孩子可能會找理由，試探性地問：「我可以自己洗澡嗎？」這時候請家長務必尊重孩子的想法，不要為了節省時間或是覺得孩子洗不乾淨、想玩水，就斷然拒絕。

但也會有另一種狀況，孩子完全無所謂，反倒是家長注意到孩子的成長，開始感到尷尬，各位家長請尊重自身感受，主動向孩子提議分開洗澡吧！若孩子抗議或撒嬌拜託，家長也不必勉強自己繼續配合，只要找到折衷的方式即可，例如家長可穿著貼身內衣褲，依舊幫孩子洗頭、擦背，等孩子離開浴室後，家長再洗澡。

所謂「身體自主權」的最大原則，就是沒有人可以讓你的身體感受不自在，不管是小孩或大人，只要有人覺得在對方面前裸露身體是害羞、尷尬的狀況，那麼就意味著分開洗澡的時間到了。

孩子如果非常堅持他真的不在意看到爸媽「裸體」，家長務必要坦然、清楚地告訴孩子：「之前因為你年紀小，沒辦法幫自己洗澡，所以我們會和你一起洗澡、幫你洗身體。現在你已經學會照顧自己的身體了，這是很棒的一件事喔！」

當然這是要循序漸進的，和孩子預告「分開洗澡」之後，可以設定一段時間依舊一起洗澡，但仔細地教孩子如何清潔身體，例如耳朵後方、腋下、膝蓋後方、腳趾縫隙，以及性器官。所謂的「教」，是讓孩子自己洗，家長口頭指導動作即可，當孩子愈做愈熟練後，就能退出浴室，等孩子洗完澡，再敲敲門，詢問要不要幫忙擦身體、吹乾頭髮，過程中一樣可以維持親密的親子互動。

通常我會建議家長，當孩子進入幼兒園，就可以預告「分開洗澡」。考慮到孩子年紀小，手部動作不如成人俐落，家長可以繼續幫孩子洗頭，但不再全身赤裸，讓孩子開始學習到「連父母都不會輕易地在自己面前裸體了」。所以，脫下衣服赤身裸體，是限定場域（浴室或房間）的特殊狀況（洗澡或更衣）；連帶的，我們也要告訴孩子，洗完澡離開浴室時，就穿上衣服，這是家人之間互相尊重的表現。

有些家長會認為，家人之間何必在意，在家中穿著內褲或裸體才自在，但家長以身作則在家裡也穿好衣服，是為了提高孩子對身體界線的敏感度。往後在孩子成長的過程中，他會知道自己沒有必要因為別人的要求而裸露身體，也不必因為誰的好意或提議，讓別人碰觸自己的身體；這與對方的身分、年紀、性別無關，純粹就是因為孩子有自信能照顧好自己，自小建立起完整的身體界線，而起步點，就是家中那間小小的浴室。童年的共浴時光，讓孩子體會到家人間的親密感，也學習到自己是被尊重的個體，他的身體就是這麼重要且珍貴呢！