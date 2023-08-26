高月卿／家事笑話成真

自小我就不愛進廚房，自然廚藝笨拙，媽媽常以自身一則年輕時鬧的笑話說給我聽：下廚做飯，看到苦瓜皮凹凹凸凸，將之削平，惹來婆婆一番責備；看到瓢瓜，表皮光光滑滑的，沒削皮，切一切就下鍋，當然又逃不過婆婆的數落。

這兩樣夏季當令的瓜類，因自家田地每年皆有種植，加上我看慣了媽媽的處理方式，當然不會發生上述那種情況，因此從未把媽媽的警示放在心上。

未料，日前餐桌上竟然當真出現了瓢瓜未削皮、切一切煮熟就出菜的鬧劇。這可不是我所為，而是負責照料老媽的印尼看護的「傑作」，也讓我體認到老媽過往對我的苦口婆心。其實，長大後的我雖然廚藝依舊不精，仍有能力應付家中的三餐。

看護來自印尼峇里島東方的龍目島，當地是否見不到這個在台灣各地市場隨處可見的瓜類，才會有這種「天才」的作法？我不清楚。在讓她不失顏面的情況下，告訴她這種瓜必須削皮才能切塊或切絲下鍋，好在她也虛心接受。只是我仍感到不可思議，這樣的家事笑話也會成真！