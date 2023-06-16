橙淨／心的OK繃

聯合報／ 橙淨（台中市）

某夜晚餐後，四歲的大女兒在用剪刀剪色紙，要拼貼成紙燈籠，卻不慎剪到自己的左手小指頭；先生從醫藥櫃找出紗布幫她止血、用棉球沾優碘消毒，再選一個可愛長頸鹿的OK繃，細心地把女兒的傷口貼起來。

處理好傷口之後，先生輕撫著女兒的小手，用台語說：「秀秀喔，爸爸毋甘！」看見女兒傷口疼的表情，想起她三歲的時候，有一次在停車場跑跳時跌倒，膝蓋受傷流血，當時也很捨不得。

「寶貝，妳身體痛痛、流血，爸爸都會心疼喔！」女兒聽見這句話，馬上撲進先生懷裡撒嬌：「把拔！那我幫你的『心』也貼一條OK繃。」

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