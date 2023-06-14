秀子／天使變超人
黃昏時分，牽著三歲的小孫子去買他最愛的肉鬆麵包，路上他問起年齡的數學題。
「我三歲，奶奶妳幾歲？」「六十歲。」「我四歲，妳幾歲？」這也太簡單了，「六十一歲。」沒想到難題就在後面，「我五十歲，妳幾歲呢？」一時算不出來，心中只想：「我能活那麼久，看著孫子變中年人嗎？」直接回應：「奶奶已經到天上做天使了。」天真無邪的他語出驚人：「我怕妳飛不上去，我做一台火箭載妳到天上。」我說：「好啊！」
走了一大段路，他突然冒出一句話：「奶奶，火箭太難做了，我不喜歡妳當天使，我把妳變成超人，自己飛上去比較快！」
沒想到孫子對我的身後事超有想像空間，令人莞爾。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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