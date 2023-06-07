無雲／解完1200題數學，然後呢？

LINE的群組裡，志工媽媽們正熱烈地討論著孩子的數學成績，「叮咚！叮咚！」地分享著補習班與名師的資訊，讓我想起二十多年前的一段往事。

那時，長子剛剛升上小學五年級。在親師會上，經驗豐富的班導告訴家長們，若希望孩子名列前茅，不妨買一本《1200道數學應用題》，只要孩子在小學畢業前能將這些題目寫得滾瓜爛熟，打穩數學的基礎，將來考上第一志願的高中，應該不成問題。

我立刻訂購了這本書，距離兒子小學畢業還有兩年，平均每星期只需完成十二道題目，並不難達成。為方便反覆練習，我讓書本留白，每周末將十二道題目抄寫在筆記本上，盯著孩子逐題寫完。

看似容易的任務，執行起來卻並不順利。每到周末，兒子忙完學校的課業，還得趕寫「媽媽的功課」，不甘不願的結果是錯誤百出、過目即忘。做媽媽的也不輕鬆，連出差時都在飛機上研究雞兔同籠和流水問題。

1200道應用題，總算勉強完成了。然後呢？

三年後，兒子並沒有考上第一志願的高中，進入叛逆期的他，卻已對數學倒盡了胃口。當老媽的我，常常接到班導的電話：

「你兒子數學課在看漫畫！漫畫書已經被沒收了。」

「你兒子向數學老師頂嘴，記小過一次！」

高中畢業後，兒子參加大學指定科目考試，採計國英數三科的成績，幸運地擠進一所公立大學。採計的三科裡，數學成績在均標左右，英文科卻達到頂標。

我問兒子，破英文怎麼突飛猛進了呢？

「自從裝了網路，我常常半夜躲在房間裡偷看西洋片，很多影片都只有英文字幕，為了了解情節跟對話，只好拚命查字典，不知怎麼的，英文成績就變好了！」兒子說。

如今兒子早已成家立業，不知他是否還記得當年視之如寇讎的1200道應用題呢？這一路跌跌撞撞，兒子闖進了一個我們始料所未及的領域，創造出一片獨屬於他的燦爛風景。

回首當年，許多的焦慮與衝突，似乎都只是庸人自擾啊。