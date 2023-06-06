梁逸芬／螞蟻兵團大戰小護士

一場無聲的戰爭，始於指尖的一抹甜。

我在小學四年級時，已懂得自我放鬆之道，在上半天課的午後來場療癒的下午茶，這是用學業成績跟媽媽換來的放風時間。我通常會閱讀作文班老師贈送的書籍，配上最喜歡的零食「卡哩卡哩」來犒賞自己。在酥酥脆脆的香甜滋味中，盡情探索一個個精采故事，讓平日的課業壓力煙消雲散。

偏偏我哪裡不選，就愛往床上躺。一天下午，正當我跟隨福爾摩斯解謎，嘴巴也動得起勁時，赫然發現床邊牆上哥哥的那張中森明菜海報臉上多了幾顆痣。下一秒，那些痣竟動了起來！趴近一看，不得了，是螞蟻！

螞蟻兵團整齊地排成列，長長的隊伍像天上電線，一路從下方延伸到海報那頭。完蛋了！都怪我沒事拿吃過餅乾的手亂戳海報。瞬間感到可能大難臨頭而頭皮發麻的我，不知哪來的靈光一閃，想起蚊蟲都怕的面速力達母，立刻請出小護士來拯救；在螞蟻行進的路徑全都塗上藥膏，果然成功驅敵，當下心中暗自慶幸自己還有那麼點小聰明。

殊不知災難才正要開始，忘了面速力達母的揮發性，也疏於察看床上是否有先前的餅乾屑，讓我當晚領教到小螞蟻們的威力。痛癢難耐的我只好半夜跑到爸媽房間求救，媽媽在睡眼惺忪中替我收拾殘局，裡裡外外打掃檢查一番，換上新的床單被子，我的自由小時光也就此飛了。

多虧了這場證明小兒無知的家庭生物實驗，我從此再也不敢在床上吃零食，看來人還是要學到教訓才能乖乖戒掉壞習慣啊！