近日，屋外的鐵皮遮雨棚老是髒兮兮的，被老婆叨念：「整天在家，是誰丟的都沒看到嗎？」「我也不曉得誰那麼沒公德心，丟鐵絲在窗外做什麼？」老婆哼了一聲：「被管委會發現罰清潔費，就拿你的咖啡錢來抵！」

用我一周一杯的咖啡錢來抵？窗外的髒亂到底關我何事呀？

某天，我驚覺樓上有窗戶震動的異聲，趕緊上樓查看。意外在窗外的邊角發現有一顆蛋的鳥巢。在那全台缺蛋的時刻，這顆蛋無疑就是這趟上樓最美的風景。

然後，我的腦袋瞬間靈光了。原來，害我被老婆叨念製造窗外遮雨棚髒亂的來源就是這顆蛋！可以想像，為了造巢孵蛋，鳥爸媽沒去遠處撿拾枯枝落葉築巢，反而因地制宜地在附近建築工地撿拾鐵絲代替枯枝落葉，在築巢過程中，本該會被風吹走的枯枝，因為鐵絲本身的重量而自然掉落造成髒亂，否則誰會吃飽沒事，跑去撿鐵絲回來丟呢？

我已經知道兇手是誰了，此刻卻考慮要不要「抱緊」處理？真傷腦筋！「我抓到把咱家窗外搞得那樣亂的兇手了！」我用手機傳訊告知老婆。「誰？」

我直接拍了照片傳送，我決定，洗刷自個兒的冤情就好了。