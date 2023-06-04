張荊莉／如何讓鞋子認識你
一直以來有足底筋膜炎的我，對鞋非常挑剔，若遇到了適合的鞋，會一次買兩雙。平日五歲的孫女荳荳由我接放學，照顧到女兒下班回到家，吃完飯他們再一起回板橋。
春節時女兒安排全家到中部出遊，我穿上新買的運動鞋，感覺不是很舒服，半路休息時便換了另外一雙鞋。荳荳見了問：「阿嬤，為什麼妳要換鞋子？」我告訴她新買的鞋子穿起來不太習慣，荳荳回應：「因為新鞋子還不認識妳的腳，穿起來才會不舒服，阿嬤妳要多穿，讓鞋子認識妳啊！」
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