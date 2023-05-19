山姆／被日劇耽誤的作者
我常自嘲，自己或許是個被日劇耽誤的作者。
年輕時曾有旅居日本的經驗，因此看日劇一直是我的最愛。退休後時間變多了，迷戀日劇的程度更是與日俱增，甚至走火入魔。看《初戀》時，我是駕著飛機的佐藤健，後面載著我的阿娜答滿島光；看《陷阱的戰爭》，我又化身成為了兒子而轉弱為強的政客草彅剛；看《怎麼辦家康》時，我則是那命運多舛、有著逆襲人生的松本潤。看日劇原本只是為了持續精進日文，沒想到一頭栽進去後竟不可自拔。
也愛寫作的我，每每坐在書桌前構思要如何下筆時，腦海卻會浮現某一齣劇是不是又更新了？好不容易有了靈感，咦！等等，《靜雪》的大結局到底出來了沒啊？我愛死川口春奈模仿目黑蓮比布丁的手語了！先讓我確認一下再回來，等我，等我喔！
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