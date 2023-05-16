橙淨／幫妹妹簽聯絡簿的願望
某天晚上睡覺前，我和先生各自與大女兒和小女兒獨處培養感情。先生和一歲的小女兒在客廳練習「把、拔──」的發音，我和五歲的大女兒待在主臥室，一起躺著靠牆抬腿聊天。
大女兒忽然說：「媽咪，我好想趕快上小學一年級喔！」我告訴她，上小學後會有很多功課要寫。「沒關係，因為我讀小學，妹妹也開始念幼稚園，我就可以幫妹妹簽聯絡簿。」「哇，妳想幫妹妹簽聯絡簿呀？」
只見她認真地說：「對！因為我要在聯絡簿裡寫『妹妹在家都亂丟玩具、撕我的圖畫紙、搶我的彩色筆、拉我的頭髮，還有妹妹吃飯都好慢』！」加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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