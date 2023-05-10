夏迎藍／搶救精神大作戰

「今天數學課又打瞌睡了！怎麼辦才好呢……」兒子傳來LINE訊息上加了一個哭臉。

這是發生在半年前他還是五專新鮮人的事。隨著對新環境及教學模式的日漸熟悉，兒子從初入學時的兢兢業業，下課後自動到圖書館溫書，到後來加入酷炫的火舞社，每每熱衷練習到晚上十點，打理好宿舍生活瑣事及例行作業後，總要搞到凌晨一點才上床。體力透支加上長期晚睡早起，隔天課堂上的數學公式運算、物理運動原理都變成最動人的催眠曲，這一點也不讓人意外。

剛得知兒子上課不時偷渡去會周公時，升學窄路上身經百戰的我立刻提供各種提神妙方：從嚼口香糖活化腦細胞、百靈油提神醒腦、拿出日本進口的維他命B群來讓他舒緩疲勞統統失效後，連坐在旁邊的同學也看不下去，主動分享100%純黑巧克力，期待苦味及咖啡因能起振奮精神功效，以免自己總要受池魚之殃，一併遭老師的白眼掃射。

跟兒子通話的內容也變成與瞌睡蟲大軍的作戰會報與戰略指導，除了偶爾幾次僥倖勝利外，更多的是聽他沮喪地說今天使出哪些提神武器，如何在初嘗敗果時堅守崗位，甚至學習古人懸梁刺股的精神自捏大腿堅持苦撐、到最後節節敗退，終究軟趴投降的攻防過程，戰果終究慘烈！

屢戰屢敗的結果，忠實反應在入學後的第一次期中考。強差人意的數字終於讓兒子認清自己的體能實力，願意調整作息，縮短晚上的火舞練習時間，上課才終於不再昏沉夢周公。

回想那段搶救精神大作戰的日子，我也曾動起「課業為重，社團次之」的念頭，意圖說服他暫緩社團參與。幸好，那些話，我終究忍住沒有說出口。十六歲的少年，獨立的第一步就是自我時間管理，以期在緊湊的生活中將專業課程、社團參與、生活自理進行最有效率的安排。旁人說得再多，都不如孩子們跌倒受傷後才知道路要怎麼走！當然不能因為眼前的困難就剝奪這trial and error的最佳學習機會。

也因為有這嘗試錯誤後的修正調整，最終他才能如願在成果發表時上台當起「玩火少年」，學期末成績單上的數字也呈現符合期待的水準。在開學前跟兒子聊起這段往事，他笑著說：「已經很久沒在課堂上打瞌睡了！」而且，正準備回學校後要將寒假苦練的火舞炫招，好好地跟社團學長姊們切磋交流呢！