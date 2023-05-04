林明慎／也太快了吧
讀大班的孫子日前臨時被兒子送來請我們照顧，他半夜發高燒，醫生說是喉嚨發炎。
小傢伙病懨懨，索性讓他睡覺。吃過午飯告訴我：「嘴巴不苦，也沒有鼻涕了。」量他體溫都正常，下午還吵著出去踢球，好很多。
隔天，兒子來電分享，早上要送孫子去上學，他卻說：「把拔，我不想呢！」「你都好了呀。」孫子想了想又說：「把拔，我覺得，這個藥也太快了吧。」
兒子捏著嗓學孫子細聲說道：「我昨天去爺爺奶奶家吃兩次藥就好了，這個藥也好得太快了吧。」接著嗓音轉正，笑嘆：「他下次該不會說『診所的藥效太快了，我不要看這間……』」加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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