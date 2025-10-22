世民／獨立宣言
初盲時，接受許多重建訓練，但無論哪種訓練，無非就是要獨立──獨立生活、獨立出門，乃至獨立完成工作。
一日，與全盲同事走在下班路上，有一小女生詢問，需要幫忙嗎？
正欲婉謝，想起多年前母親的一席話。
那是盲後第一次離家工作，每早固定打電話回家，為了讓母親放心，電話裡總撿些讓她安心的來講。
某次興奮告訴母親，已學會獨自外出搭車、購物。母親卻勸我，若有人幫忙，不要拒絕，那是別人的善心，不要失了別人的好意。
那時年輕，認為母親是捨不得兒子才這麼說。想至此，遂改口道謝，告知引導視障者的正確人導法。
路上，她好學詢問如何引導視障者上下樓梯、電扶梯，生活中又該如何協助視障者，同時也分享了她的校園生活。在愉快的交談中，終於明白了當年母親說的其實是待人的道理，於是暗下決定，往後再不婉拒他人的幫助。
道別時，女孩說：「阿公，再見。」
待她離開，我搶先對同事說：「你升格成阿公了。」但也隨即轉身,拿出手機,發了則訊息給妻子──幫我買染髮劑。
