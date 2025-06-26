山女孩Kit（方妙）／山裡物：山夥伴

我喜歡自己爬山，也喜歡和夥伴一起。一個人爬山適合單日往返的郊山，輕鬆寫意的走走，一天就能洗滌職場上的烏煙瘴氣。和夥伴爬山，可以挑選百岳或是長途縱走的行程，既可以避免獨攀的危險性，又能和夥伴們增加回憶，看起來是一個更好的選擇。

山夥伴不在多，重在精。山界中有流傳，人生伴侶易得，知心山友難尋（雖然我覺得兩個都很難）。之所以有此一說，是因為一個能和你有一樣的體力、步伐類似、山林知識豐富，還能夠不抱怨吃不好睡不飽，頂著炎日每天步行二十五公里，或是連續淋五天大雨，收濕帳時還談笑風生的山夥伴，根本應該供在神桌上來拜！更不用說願意自己開車接送登山口，或是自炊時能一鍋一爐變出滿桌佳肴，紮營後願意往返一小時路程取水……若此生能在山中遇此佳人，我上輩子說不定拯救了地球。

最佳山夥伴的人數，以兩人成隊或四人成團最佳。若是程度相同的兩人，可以共同使用裝備，互相拍照，做決定更快速，互等的時間更短；四人成團以上優勢皆俱之外，心理狀態更安定，就算是自己不熟的山徑，也會有勇氣嘗試。但要這麼多人一起出發，真的是要天時地利人和，所以爬山爬了十一年，我大多是兩人小隊隨即出發，這樣挑選的山夥伴就一定要萬中選一，不只不離不棄，還能信任到以生死相託。

聽起來像是最完美的組合，但仍發生不少當初氣到內臟糾結，現在想想啼笑皆非的事情。最常跟我爬山的偉豪哥，身高一八六，速度飛快，不只能幫背大部分的公裝裝備，體力也無限好，紮營之後的取水煮炊樣樣都行，就是數學不好。如果由他負責餐食，他往往會少算，偏偏他是個大胃王無底洞，常常把我的分量吃個精光就算了，甚至有次忘記準備自己的行動糧，那次爬山餓到我們是前胸貼後背，才六七天的行程，回到平地都瘦了三公斤。

經常忘記帶頭燈，雪山西稜忘記帶水袋，上山沒帶衛生紙、打火機更是家常便飯，常常要我出馬跟其他的山友借水借火借食物的。有一次更誇張，那次是要去爬南湖群峰，表訂五天四夜的行程，這老兄竟然忘記帶帳篷！於是我們只好迫降審馬陣山屋，每天早上都要爬一次五連峰下到南湖圈谷，才能續爬其他的山－－這樣極狂的行程，真的只有跟偉豪哥才有幸體驗。

和YO組隊，則是一種帶著哆啦A夢爬山的感覺。雖然腳程不快，體力比較不好，但她的背包裡應有盡有。覺得冷，她剛好多帶一件羽絨外套。覺得餓，她剛好上山時隨手多買了一個麵包。到三角點時有可樂慶祝，晨起時已經從帳篷外遞來一杯手沖咖啡。一路上日本零食滿滿，紮營後還有濕紙巾和乳液可以保養！難怪她的背包總是大到讓她走不快，但也因為這樣，每一次休息等她的時候，我都能有時間可以飽覽群峰，拍下她在山下小小的努力身影。

疫情過後，登山潮退燒，我身邊的朋友開始越野跑、滑雪，能相約上山的夥伴漸漸變少了。好懷念那幾年日出時相視而笑，上坡時互相打氣的時光。山夥伴啊，也是山景的一種呢。