阿潑／從小看到大的米花市

身為文字工作者，鎮日埋首於文稿中，筆總是跟不上心，時常感到吃力。但當我到首爾學習韓文，每天困在作業（作文）裡，才知道什麼叫做「力不從心」，與這相比，寫完作業後，回頭處理台灣的稿債，中文文句運用自如之外，還能考慮修辭，不免感嘆面對韓文作業的自己，簡直就像「工藤新一困在小學生柯南的身體裡」。

我不是天才高中生，但面對不熟悉的語言環境，頓時明白：能夠自由發揮原有的能力，是一件多麼值得珍惜的事。儘管柯南仍然擁有工藤新一的智商、知識和推理能力，但困於體型、社會認知框架，以及其他考慮，他必須依賴阿笠博士的發明、毛利小五郎的社會位置，以及其他人的協助，才能夠做到工藤新一隻身能做的事。

這原本就是《名偵探柯南》作者青山剛昌的設定，也是柯南迷熟知的架構，但沒有置身其境，真無法體會工藤新一的掙扎痛苦－－更別說，他跟青梅竹馬毛利蘭之間無法「見面」的酸楚。

《名偵探柯南》漫畫初在台灣出刊時，我是和工藤新一年紀相同的高中生，但喜歡的是另一個高中生偵探「金田一」。一開始面對柯南這種「小孩子」看的偵探漫畫，並沒有太有興趣，充當打發時間用的備品－－總在城堡、孤島發生的金田一案件有多獵奇、多華麗，柯南居住的米花市就有多小、事件就有多平凡，甚至動機常被嘲笑為「鼻屎般」。但正是因為如此，多是密室殺人，設計縝密的金田一案件創意到了瓶頸時，柯南的案件可以枝蔓橫生，透過劇場版，更是往歷史、往海外發展下去。世界觀更為廣闊。

例如我是因為《貝克街的亡靈》，才對福爾摩斯產生興趣，也曾因為《迷宮的十字路》展開對源義經、弁慶故事的探索，甚至，為此旅行京都，爬上鞍馬山。《萬聖節的新娘》讓我發現澀谷的二元結構，《世紀末的魔術師》讓人感嘆俄國沙皇一家的悲劇。

儘管觀眾都長大了，柯南跟偵探少年團都還是小學生，但一年一部的柯南劇場版，以盛大的場面和多樣題材來滿足大人的胃口，讓「看柯南電影」成為大人小孩年年不變的暑假儀式。對我來說，這也是工藤新一和小蘭彷彿牛郎織女的「一年一會」，他們也永遠青春。我也盼望青山剛昌始終是工藤新一，自由發展自己的才華和能力。