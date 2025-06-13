林逸欣（GC贈物網營運長）／想變得優秀嗎？獎杯拿走，不客氣！

你會怎麼處理人生中那些充滿榮譽象徵的物品？獎杯、獎狀、獎牌……我們曾引以為傲，也曾小心收藏，但隨著時間流動，有時反而變得讓人頭痛——扔了可惜，留著尷尬，想裝飾又不太搭家裡風格。

D小姐在「GC贈物網」App上，就送出了這樣東西：一座縣長獎獎杯。

這獎杯是什麼來歷？她想不起是怎樣的場合獲頒，只記得當時小心翼翼將它裝進盒子，外面再套上一層塑膠袋保護。正因為「包太好」，一直被藏在書櫃深處，直到某天整理時才翻出它。

再度看到獎杯的那一刻，D小姐還是有些小得意，但理智重新連上線後，只覺得這東西實在占空間。原本打算拍照留念就丟棄，靈機一動決定上架到GC贈物網，「送送看，不成再丟也無妨！」

抱著姑且一試的心情刊登了，前兩輪乏人問津，她也不意外。就在第三次上架，終於有人索取了！D小姐表示：「我有點不敢相信，也很好奇對方要拿來做什麼？」索取物品的人告知，想拿來當作擺飾。仔細端詳獎杯本體設計其實不錯，頂端是一顆仿水晶球，連接著古銅色杯身，握持的部位還包著一圈像陶瓷又像琺瑯的彩繪圖案，比起常見的壓克力或金屬獎杯，有種復古魅力。

送出後，D小姐信心大增，連帶把家中十幾張陳年獎狀一口氣整理、上架。有網友看了開玩笑說可以拿來「唬人用」，也有網友留言讚許她斷捨離精神過人。而我則深深體會，無論象徵物還在不在，過去那份努力與榮耀，早已內化成自己的一部分，成就了現在更好的自己。

我跟著想起另一個故事。好友七歲的兒子，某天突發奇想，拿出一張「特別硬的紙」，摺了一個超強的紙彈簧，自豪地向媽媽示範它超長彈跳距離。結果那張紙是什麼？是他畢業時獲頒的縣長獎獎狀……媽媽在發現的瞬間幾乎昏倒，小男孩卻無辜地說：「可是我沒有比這張更厲害的紙了啊。」

孩子的世界沒有那麼多儀式與象徵，他們看見的是紙的質地、可用性與當下的靈感。獎狀於他，並不象徵著成就，而是能派上用場的超強素材，不被抽象概念制約的孩子，反而掌握物品真正的價值。

我們能不能也學會這種去象徵化的自由？當獎杯不再只待在櫃子裡、獎狀不再只是裱框掛牆上，我們也許就能讓榮耀真正流動起來——從過去走向現在，從紀念走向創意。

SDGs10:消弭不平等

聯合國提出的永續發展目標（SDGs），包括十七個核心目標，如終結貧窮、性別平等和氣候行動等重要議題，旨在全球一起推動永續發展。而你知道嗎？GC贈物網App上每天流通的物資價值可達數十萬元，「物資循環再使用」不但是永續的生活方式，更是透過物資經濟價值的再分配，促進社會共享共好的氛圍，對應聯合國永續發展目標第十項「消弭不平等」。

一張獎狀、一座獎杯，可能是物資，可能是帶來幽默、激勵、相互鼓舞的媒介。分享榮譽或精神價值，能讓大家的心靈一起富足，消弭精神資糧的不平等嗎？你怎麼看？