拜讀「青春名人堂」小莊〈剪頭髮〉一文，讓我想起二十多年前，巷口那家男士理髮廳。它的店面不大，但環境整潔明亮，玻璃門寫著大大「理髮廳」三個字，旁邊是小一點的「男士」兩字。老闆娘是附近鄰居，四十多歲，綁馬尾，老公幾年前中風倒下，靠她支撐起家庭經濟。

理髮廳生意很好，家裡男人每隔一段時間就會光顧。老闆娘打扮時髦，穿厚跟高跟鞋，俯身低頭剪髮，動作俐落，馬尾一甩一甩。她不僅剪髮，還刮鬍子、掏耳朵，一條龍服務吸引不少客人，由於經常忙不過來，後來又雇用一位阿姨幫忙。

當時我初來乍到，不曉得台灣的理髮廳有專營男士剪髮的。有一回，我走進去想剪髮，老闆娘笑著說應該去美容院才對，她只給男生剪。我心想美容院一定很貴，而且會剪男生頭，女生應該也沒問題，便說沒關係，剪短一點就行。見我執意要剪（也真是為難人家），老闆娘勉強答應。許是習慣剪男生頭，她竟有點緊張，弄了許久，大概可以剪兩個男生頭的時間，才大功告成。結論是，這家店真的只適合男士剪髮，此後我沒再光顧過。

老闆娘個性活潑開朗，和客人言笑晏晏。偶有客人在嘴巴上吃吃豆腐，她總是四兩撥千斤，應對得宜，既不得罪客人又不讓客人占便宜，她婆婆卻頗有微詞，會在背地裡說些閒話。我倒覺得一個女人撐起一家經濟，養育孩子，對生病的丈夫不離不棄，值得敬佩，至於生意上那些禮貌、微笑、熱絡，甚至虛與委蛇，則是必要的生存之道吧。

多年後老闆娘的婆婆和先生相繼過世，她也到了退休年齡，便結束營業，出租店面，自己除了當志工，就是四處遊山玩水。因熱心公益，後來被選為鄰長，在各場合服務里民。

現在每次經過當年的理髮廳（現在已是一間小吃店），都會想起誤闖男士理髮廳的往事，老闆娘一臉為難，專注緊張為我剪頭髮的模樣，不禁莞爾一笑。