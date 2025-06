劉冠吟／不求逆齡，只想逆流

甫到任新職時,初識的人們多說:「哇,你好年輕喔!」「哇,真的看不出來你的年紀。」對於我現在的工作位階,確實會是年長一點的人擔任,反正是往年輕的方向去誇,我也樂得接受這些恭維。直到有一次,有一個六十出頭的阿姨很真誠地說:「你很漂亮啊,看起來就是你實際上的年齡,差不多四十幾。」她的語氣是讚美,整個語境她要表達的重點是漂亮,但後面那半句「你看起來就是你實際上的年齡」,重擊我的內心,久久不能自已。

究竟被說「長相符合年齡」有什麼問題呢?幾歲的人自然會有幾歲的樣子,然而當代社會並不認同這件事,現代女人追求的是不管到幾歲,看起來都是青春的樣子。我很年輕的時候被誤認為是阿姨,還會當作一則笑話,到處跟大家分享,現在真的是阿姨了,反而拒絕被叫阿姨,生悶氣之餘還要到處兇狠地追問別人:「我看起來像阿姨嗎?」種種行徑簡直就是不良阿姨,無法對真實年齡妥協,狼狽求勝。

這個社會讓阿姨們不開心

不知道男人們怎麼回答中年感這一題,但對於一個在亞洲社會的女性來說,中年感無孔不入地提醒著我,威脅著我輩女子。保養品、彩妝、醫美廣告追求種種逆齡,連挑個衣帽銷售話術上也追求減齡。對於女性真實年齡的歌頌,到三十歲那一刻就結束了,三十過後的我們被暗示要長得像二十,四十過後的我們被鼓勵要看起來像三十,總之過了三十以後,我們似乎不可能再有人生中最好的一刻。

更現實的是,有一天發現身體真的老了,早上起身太迅速就閃到腰,連打噴嚏也閃到,熬夜以後隔天眼睛怎麼化妝都腫腫泡泡,中午突然感覺可以睡個午覺真好,每當這個時候,腦海裡就響起一首廣受歡迎的客家歌曲〈英雄淚〉:「過去个雄風奈去咧?過去个雄風奈去咧?」奈去咧奈去咧這三個字還會用和音天使的方式在背景輪唱兩次,感覺有一群人真心在追問你的雄風去哪了,有夠惱人。

當代社會過度推崇青春至上,年輕人喜歡的就是「著時」(tio̍h-sî),沒有跟上就是過時。過去在文創界工作的十年,是我從三十代跨入四十代的十年,我很明確地感受到品味板塊的推移及壓力,更獨立更地下的團出來了,更前衛更新穎的設計出來了,沒喜歡上就是相對落伍,時尚就是在時間的浪尖上。這種「必須潮」說好聽是與時俱進,實則是群眾霸凌。

決定大方地做個不良阿姨

雄風沒有不見,只是變成不同的風了。經歷了十年各種品味推陳出新的傾軋,推推擠擠我接近四十歲的中段,對社會氛圍的忍耐值卻逼近了爆炸的邊緣。我再也受不了被社會定義,如果不掙脫這件事,人生下半場就要繼續被綁架了。我暗自決定不再跟隨少年感的主流品味,決定大大方方地做個不良阿姨,我就是喜歡我這個年代的東西,就算已不再當紅,那就是屬於我的,獨一無二的,二十年前的是我,四十幾歲的也是我,我在我的時區裡,吹著讓我舒適的風。

仔細想想這個迷惘焦慮的過程,確實就像二次青春期。人生第一次青春期的時候,我們忙著問自己:「我是誰?我在哪?」害怕被當成邊緣人,尋找讓人心安的歸屬。然而隨著社會的分類,從主流定義的芳華巔峰被滾落下來,我們又要再度問自己,忙了前半輩子了,你是誰?你在哪?

我很喜歡的電影《遊牧人生》,演的是中高齡者的追尋,曾經痛過愛過得到也失落過,到頭來還是得跟自己好好相處。劇中有一段話說:「There is no final goodbye. I always just say 'I see you down the road.'」這句話,中文可以翻成,人沒有永別,所以我都說「路上見」。少年、青年、中年、老年,我們都一樣是on the road. See you down the road。我們都該,好好喜歡腳下這段路。