海德薇／文字天才，數字白癡

我從小擅長國文科目，數學則一敗塗地，國中之後數學不曾及格過，完全靠國文成績拉分數。長大以後，數學能力僅限於日常買菜找零，還常常會算錯，多拿一張百元鈔或是少拿一兩個硬幣，然後尷尬搔頭向對方賠不是，三天兩頭就發生一次。後來，發現身邊許多作家和編劇朋友跟我一樣，遣詞用字總能力求精準，一但牽扯到數學，卻變得像個白癡。數字從來不是我們的語言，它們冷冰冰的，毫無詩意可言。

數學不好實在頭疼啊，尤其是身為「成熟的大人」，有養家活口的責任，竟糊裡糊塗，把收入支出算得亂七八糟，每次稿費或編劇費進帳，還會被驚人的稅率給嚇一跳！怎麼勞心勞力寫下一篇篇動人的故事，最後放進口袋的錢錢並非我原本想像中的整數？

這樣不食人間煙火的盲目窮日子過了幾年，最近，有位前輩建議我成立工作室來節稅，另一位前輩則分享了去年投資有方，靠股票賺取生活費的成功經驗。這番話如當頭棒喝，是啊，我嫌理財麻煩，不喜歡和數學往來，卻落入「你不理財、財不理你」的窘境，還被通貨膨脹苦苦追趕著。打鐵要趁熱，於是我上個月興沖沖開了證券戶，聽朋友建議下載了手機證券App，早上九點準時打開來看行情。

好吧，有看沒有懂。田野調查很好玩，研究股票不好玩，明明是文章，怎麼財經專欄像天書般難嚼？我的一位作家朋友，幾十年來維持存股的習慣，我羨慕她，不只是財務自由，更是心靈自在，因為同時兼顧寫作和投資，達到某種平衡的生活狀態，案子與案子之間的空窗期不怕沒收入，股市的起起伏伏也不令她心慌，多好！

陸續徵詢了幾位友人的建議，最後，我決定先嘗試定期定額購買ETF的傻瓜理財法，獲益至少比銀行定存利息來得高。如果你和我一樣，看到數學就討厭，一定要想辦法克服心魔，創作可以風花雪月，生活卻離不開柴米油鹽。經濟穩定有助於心情穩定，心中無憂方能從繁瑣的現實中解脫，讓創意自由流動。若希望日子過得滋潤愜意，必然得面對艱難的數學課題。