海德薇／小說、劇本，愛哪個？

身為小說和劇本雙刀流創作者，常常被問：「小說和劇本，比較喜歡寫哪一種文類？」這是個沒有標準答案的問題，答案還有可能隨著時間推移或心情轉換而有所改變。是「別人家的老公永遠不會令人失望」的迷思嗎？編劇羨慕寫小說的自由，小說家則嚮往寫劇本的薪酬，創作自由和財富自由似乎永遠勢不兩立。

「出版小說比拍電影容易，而且是自己的IP啊！」那也要IP賣得出去啊，賣出去以後，也要真的被影視化。「寫劇本能領薪水，才不會餓死啊！」是沒錯，但是一天到晚被業主鞭策，可能會腦死。

就創作而言，寫小說（商業類型小說）的自由度高，文字的想像空間大，順著寫、倒著寫或跳著寫，愛怎麼寫就怎麼寫，規矩你說了算，想用日記體裁或第二人稱來敘事都行，完全拋開各種包袱。

至於寫劇本（商業委託案）便顛倒過來，劇本嚴格說來並不是文學，應是通用、好讀的工作手冊，以鏡頭畫面說故事，注重技巧和結構，個人認為相當吃經驗。很多前輩說，看影劇寫分場是一種很好的練習，但總不如親自上陣來得有效，關於蒙太奇安排、鏡轉銜接，哪裡要明白說清楚、哪裡可以省略讓觀眾腦補，我自己也是進組工作後慢慢汲取經驗值、摸索出一條路。

以創作夢想為職仍得踏實過日子，就市場面而言，台灣閱讀人口逐年萎縮，暢銷排行榜上清一色理財工具書和心靈雞湯，小說根本賣不了幾個錢，一刷一千本售罄就要偷笑，其背後代表的意義在於無法讓故事被更多人看見，非常可惜。但是，看劇、看電影的人比閱讀的人多，筆下故事的能見度自然更高，相比之下編劇顯然是更有機會養家活口的職業。

只是，在劇本被拍攝出來以前，編劇仍可能得挺過各種胎死腹中的開發煎熬，一個案子動輒預算千萬至上億，劇本自然會被業主審慎要求、監督。等到有作品被拍出來，成為一個擁有履歷的編劇，往往須經過好幾年的低谷。

創作者需要夢想也需要麵包，如果可以，請給我們這群用愛發電的人多些鼓勵吧！