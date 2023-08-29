劉冠吟／再更XX一點就好了

阿迪與我是大學認識的好友，雖然我倆性別不同外貌迥異，但個性跟興趣十分相似，周遭的朋友打趣說我們是雙胞胎，學靈學的朋友形容我們是「雙生火焰」，意思是一個靈魂存在兩個不同的肉身，就像是靈魂的同卵雙胞胎。回想起來，我們年輕的時候就是如此相像呢！

出社會以後，我跟阿迪走出不同的發展軌跡，各自擁有一片天。阿迪很早就創業開了自己的公司，初期雖然走得跌跌撞撞，但時間久了，他的才華終究讓他在江湖上站穩一席之地，屢屢獲獎且市場上銷量不錯，叫好亦叫座。我們偶爾見面吃飯，或是在苦惱時打給對方一通很長的電話，分享工作上的難題。我們的談話不用鋪陳，因為我們的思考節奏如此相像，就算去掉了前言與脈絡，默契還是一接就通。

我跟阿迪一起從二○代跨到四○初，各自受了些挫折，亦各自有所獲得。每次跟阿迪聊天，我都覺得幸虧有這個朋友，在我懷疑自己很怪的時候，他的反應總是讓我感到被理解、被安慰。但也因為這點，我開始思考，即使我們如此相像，一直以來，阿迪好像都不會認為自己怪？不會覺得自己格格不入？不太會質疑自己？

冒牌者症候群最喜歡女性宿主

我跟阿迪在出社會後顯現出的不同，讓我細細尋思。於是我沿線研究到了「冒牌者症候群」。冒牌者症候群在心理學上不列為精神疾病的一種，但臨床研究還不少，常見於事業成功或是發展順遂的人身上，自我評價普遍偏低、始終認為自己不夠好、自己可以處於現在的位置上多半是因為運氣、常常患得患失，而且，往往好發在女性身上。

對照這些文獻上的敘述，我可說是冒牌者症候群的長年患者之一，事業開展以後愈發嚴重。不順時戰戰兢兢，順利時如履薄冰，人生沒有一刻好時節。回想我跟阿迪在年輕時很相像的那些面向，愈發覺得，「社會化」讓我們兩個愈長大愈不像了。而且這中間的關鍵就是，我有冒牌者症候群，他怎麼沒有？是社會造成了我，還是我造成自己這樣？

如果今天我不是我

現在的我跟阿迪仍然擁有相似的思考邏輯、相近的笑點跟價值觀，但細究其中，相較於我，阿迪總是可以使用比較從容且自信的語氣說出他的需求，不會在開口前對語氣忖度再三，也不會在事後反覆思量自己提出的要求精不精確，質疑自己的態度好不好。對於像我們這樣正在創業或是曾經創業的人來說，往復的自我質疑跟修飾其實很浪費能量，更多時候我們需要的是快狠準，強大的自我支持力。

我身邊像阿迪這樣事業成功的男性朋友不少，他們總是對於自己占有的一席之地感到從容且不自我懷疑，他們可能有點自戀，但同時間這個特質有助於在事業上攻城掠地，他們不會擔心交手的對象或是自己的同事喜不喜歡自己，不會因為過度自我檢討而焦慮，不會在寫信的時候花時間揣摩溫柔和善的語氣。

經過社會各方面的浸潤，我跟阿迪在「自我觀感」這方面有了分歧。這不禁讓我回想，這個社會一路上是否教育了我，女性要怎麼做比較好？或是我暗示了自己？我發現當我面臨任何選擇題的時候，把自己想成他，去做決定比較明快且有自信。

「如果我再更阿迪一點就好了。」這個念頭時不時會浮現。我並不是把這些特質二分法成男性跟女性，或認為用女性特質做事就是全然的錯，然而，我發現了一個不是我的我，去性別化的我。這個第二自我，或者是說，我原本可以是這樣但沒有茁壯的自我，讓我時時有驚喜且活得相當愉快。人生已來到中場，希望這個我可以跟其他的我並駕齊驅，一起開拓第二及第三人生。