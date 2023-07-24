張瀞仁Jill／為你感到「捨不得」的人

前陣子看了一部超ㄎㄧㄤ的電影《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》，主角是一出現就讓人覺得很ㄎㄧㄤ的威爾·法洛，因為家人很喜歡，我硬生生地從頭到尾看了兩遍。劇情很簡單，是描述兩個來自冰島的無名小卒，莫名其妙代表國家挑戰一年一度歐洲歌唱大賽，還比到最後的故事。

就算是喜劇電影也有反派角色，這部電影裡的反派就是帥到不行的丹．史蒂文斯。他飾演來自俄國、神祕多金、唱起歌來熱情無比的男中音，從頭到尾一直想要把女主角拉離男主角身邊，跟自己另組團體。他在自己的城堡辦派對、讓女主角在金碧輝煌的房間裡過夜、保證可以給她所需要的一切資源和機會……就是所有反派角色會做的那些事情。但上網一查會發現，網友深深為這個反派角色著迷，高富帥當然是原因之一，可更重要的是，從頭到尾他是最想讓女主角快樂的那個人：他鼓勵女主角跨出舒適圈在大庭廣眾下歌唱，卻在她聲勢高漲時毅然離去，只因為這樣對她比較好。

電影裡面演的劇情比較像是童話故事，我們何嘗不想身邊有這樣的人，可現實常常是有同事扯後腿、不認識的人暗中造謠，以為是朋友的最後發現是敵人，或景仰的對象最後竟然用各種方式傷害你。這樣為你著想的人，一輩子究竟能遇到幾個？

前陣子我的公司經歷組織改組，人事有一番大變動。我剛接手一個不熟的團隊，完全不知道怎麼下手訂隔年的年度目標，跟主管面談的時候手心冒汗、腦袋空空，只有心臟不停加速跳。出乎意料地，主管只是大概跟我講了一下年度目標的數字，花最多時間的部分，反而是在問我：「剛剛講的是公司對妳的目標，但妳自己呢，妳想要成為什麼樣的人？我們要怎麼幫妳成為那樣的人？」

先說一下背景資訊好了，我的主管是個極度實事求是的印度裔美國人，開會前五分鐘會有美國人的幽默，但其他時間用的完全是精打細算的印度頭腦。原本以為他會火力全開緊盯我的年度目標，把我榨到一滴不剩，那次才知道，原來比起短期的公司目標，他一樣在意我的個人成長和職涯規畫，並且願意坐下來跟我一起想辦法幫助我達成這些願望。

工作之外，因為兼職出書的關係，跟其他作者常常需要禮尚往來、互相拉抬，我受了很多人照顧，也常出席別人的活動。有次聊天中，一位好友作者特別跟我說除非必要，他不會找我出席活動或直播等等，因為「我不想也捨不得消耗妳的能量」。更有甚者，他還會暗自觀察，如果那陣子活動太多，他會主動來訊叫我把活動推掉、趕快去睡覺，理由是睡眠不夠很容易感冒（真是個讓人哭笑不得的理由）。聽到之後覺得很感動，我大多時候是自己糾結半天，才硬著頭皮拒絕別人，很少有人願意這樣幫忙保護自己的能量。光是這點，我就覺得他是個可以當兩百年朋友的人！話說又回來，我們兩個見面的次數兩隻手指頭數得出來。

其實那些會捨不得你的人，不見得是你感情最好的同事、最親近的家人或是你想像中的莫逆之交；他可能是嚴厲的主管，正因為他在乎所以嚴厲；可能是沒見過面的臉友，素昧平生卻把你的一舉一動放在心上；或是一個你沒有注意過的同事，默默為你擋了某些刀。但有趣的是，除非他們說出來，大部分的時候我們不會知道。我們不會像有年度目標設定會議這種場合，可以大方講出自己為對方做了些什麼、對彼此有什麼期望。當然有人可能會說自己磁場不好，常常遇人不淑；也有人覺得自己處在爾虞我詐的環境，很難再去為人著想、有任何同理心。

然而，或許，在可以的情況下，願我們都能試著去理解他人、放下成見地傾聽內心的聲音，做出儘量善良、溫柔的決定。或許，我是說或許，愈為人家不捨，人家就愈捨不得我們。

●本文稿酬捐贈社團法人台灣巴金森之友協會