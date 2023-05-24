鍾玲／隆迅法師的拜師和別師

隆迅法師（1947-2022）俗名馬遜，浙江餘姚人，成長於湖南和香港，在台灣的成功大學化學系任教授。1995年起她出任台灣的華梵大學校長期間，常和大學的創辦人曉雲法師（1912-2004）長談佛法，發出家之想。因為馬遜二十四歲時在香港皈依高僧樂果老和尚，跟他學佛，所以找尋出家的師父，會用高標準。果然她有她的緣分。任校長第五年，剛好曉雲法師透過她主持的蓮華學佛園，邀請師兄夢參長老（1915-2017）來台，於是馬遜的因緣合和了。

夢參長老1949年後遭遇坎坷，在四川學習改造兩年後，依舊拒絕還俗，因此再度入獄；又因在獄中宣傳佛法，以反革命罪名判刑十五年、勞動改造十八年，共計入獄三十三年，卻能處之安然。有多大的定力才能做到！多少出家人在政治壓力下還俗了，結婚了。1982年夢參長老出獄時，已經六十八歲，發願要弘法三十三年，果然做到。馬遜在蓮華學佛園第一次見夢參長老，就送上自己的散文集《塵沙掠影》，書中有兩篇紀念樂果老和尚的文章。第二次拜見夢老，他只丟下一句「塵沙掠影」，沒有多說，馬遜體會其深意，這就是以心傳心。

有一天多位華梵大學的護持委員來聽夢老的開示。茶敘時，曉雲法師對夢老說，大學總務處有位謝姓男職員決定出家，她想代他請夢老舉行剃度儀式。夢老答應當天為這職員圓頂。儀式結束後，夢老用銳利的眼睛掃遍全場，目光停在馬遜臉上，問道：「還有誰要一併絞了頭髮嗎？」馬遜覺得他看穿自己心事，那一刻明白，夢老就是她要依止的剃度師父。兩年後2003年馬遜初次上五台山拜見夢老，帶了四十位信眾。

2004年十月，曉雲法師圓寂，馬遜知道因緣成熟，辭去校長職。2006年赴五台山普壽寺，普壽寺是女眾道場，夢參長老正在那裡講《華嚴經》，農曆四月二十五日九十二歲的夢參長老替馬遜剃度，法號隆迅，她是夢老唯一的出家女弟子。夢老對她的訓示說：「當智慧未開時，要遠遠避開世間名和利。地位越高，名聲越大，就越危險。要徹底放下，放得越乾淨，越容易成就。」我想夢老這麼說，是因為隆迅曾任大學校長，社會地位高，往來都是教育界高層和政商要人。隆迅本就率直真誠，放下並不難。那天黃昏隆迅禮拜五台山之北台，踏著積雪，冒著寒風，把剃掉的頭髮埋進土裡，也埋葬過去。

十一年後，2017年十一月二十七日夢參長老於五台山真容寺圓寂，享壽一百零三歲。真容寺是長老於2012年興建的。真容寺定於十二月三日上午舉行追思法會和荼毗法會。隆迅由台灣飛去奔喪。你無法想像有多少人來送長老！真容寺內外都是人。海內外佛門各山派的方丈和僧尼、各層黨政官員、成千上萬哭哭泣泣的信徒，無懼嚴寒上山。追思會在真容寺大殿前廣場舉行，殿前搭建的台上都是官員、方丈、大護法，隆迅擠在台階下大廣場人群中。因為在戶外，她穿著羽絨外套、戴上帽子，緊圍圍巾，聽台上的領導致詞讚頌老和尚。

追思會後，各方丈和長老的弟子列隊進入真容寺涅槃堂，舉行荼毗法會。涅槃堂正前方置放老和尚真身盤坐其中的佛龕。通道兩邊列兩序，隆迅被安排站前排，因為室內溫度高，她把外衣、帽子、圍巾、手套遞交站在後方的堂姊。大家誦經到一個段落，開始唱誦佛號，隆迅忽然看到幢幡啟動，老和尚的佛龕移向大門。人群開始騷動，爭先恐後出門跟去，隆迅夾在移動的人群裡，慌張起來，沒有人招呼她去列隊，又不知道如何去碧山寺的荼毗場，萬一不能送師父怎麼辦？非常著急！

忽然有人拉隆迅的手說：「師父，你跟緊我。」原來是一位台灣居士好友林韻儀，大家稱她Wendy。她用快跑步拉著隆迅向前，那相當危險，人潮洶湧，看不到階梯，不小心就會摔倒。途中遇到真容寺的大護法高佩璇居士，韻儀與她很熟。高居士請武警通融，隆迅和韻儀坐上遊覽車，駛去碧山寺。車窗外人山人海、十里五台路都是來自各地送別長老的，全跟在佛龕隊伍後面，向碧山寺徒步前進。

她們在碧山寺停車場下了遊覽車，必須步行上山。韻儀仍然拉著她，跑步爭取時間。已經望見老和尚的佛龕遠在前方，與人群保持一段距離。每隔一段路，就會有一排武警壯漢，手挽手連成人牆，讓人群無法衝過，因為人人都想到荼毗場送別。韻儀對武警說：「一定要讓這位隆迅法師過，她是老和尚台灣的弟子，也是治喪委員。」那些壯漢就是不讓通行。韻儀著急了，放下貴婦的架子，把頭一甩，生氣的用頭衝向人牆。不知道是她的舉動讓壯漢怕了，還是長老的加持，人牆出現缺口，二人過關了。人牆有好幾道，也不知道怎麼過去的，隆迅一心念佛，跟著韻儀走，終於到達荼毗場。

普壽寺的尼師們招手叫隆迅過去，跟她們站一起。隆迅此刻才發現荼毗場在戶外，冷到零下十九度，她的衣物早交給了堂姊，聖緣尼師馬上把披肩拿下來，隆迅堅持不接受。後方人群傳來披肩、帽子、圍巾、手套，不知是哪位尼師、居士的？隆迅感恩地收下。荼毗火爐前設了香案，案前一排排的拜墊。很多男法師主動找位子站在拜墊後，中間沒有一位比丘尼。隆迅跟尼師們說：「我也想在中間祭拜師父。」她們說：「去呀！去呀！」她就走到後排一個拜墊那裡。真容寺的法師找來一位比丘尼在旁邊陪她。

整個荼毗過程，南無阿彌陀佛聲聲不斷。陽光普照下，隆迅抬頭看見天空出現一道一道佛光。