LINE TV攜手BBC Kids《全球探險衝衝衝》《阿奇幼幼園》等27檔兒少節目陪伴成長

LINE TV致力於推廣優質節目，滿足家庭觀眾需求，今年與英國BBC Studios展開更多元的合作，於2月4日重磅推出BBC Kids專館，引進全球最具指標性的兒童節目，帶來共27檔、超過6,000分鐘的精彩內容，除有觀看數破億、累積超過1,000萬名電視觀眾的《全球探險衝衝衝》入駐LINE TV之外，由兒少界Super Idol的「阿奇老師」領軍的《阿奇幼幼園》及父母界的卡通偶像「班迪爸爸」帶來的《妙妙犬布麗》等多樣節目都將於LINE TV上線，為台灣觀眾帶來適合闔家觀賞的多元內容，成為家長與孩子共度快樂時光的首選平台 ！

LINE TV於2月4日起攜手BBC Kids重磅推出BBC Kids專館，上架節目專為兒童打造，有涵蓋「 2D 與 3D 動畫卡通」以及「真人實境節目」的內容。動畫部分場景多取材自幼兒熟悉的日常環境，幫助孩子透過觀察與模仿學習新知。其中，在全球擁有超高人氣且風靡台灣的《阿奇幼幼園》（Hey Duggee）將全系列上線，堪稱兒少界Super Idol的「阿奇老師」，是一隻經營幼稚園的大狗狗，而幼稚園裡面的學生們都是由小動物組成，透過動腦與團隊合作，一起從遊戲中探索新事物，啟發想像力來通過任務，完成之後阿奇老師就會頒發的任務徽章，台灣也多次舉辦《阿奇幼幼園》親子展覽跟線下活動，讓孩童遊樂從中學習成長，更能讓學齡前的兒童正向啟發。豐富的內容讓《阿奇幼幼園》不僅獲得英國電影電視藝術協會兒童電視獎（BAFTA Children’s Awards）年度兒童頻道獎（Channel of the Year），更榮獲國際艾美獎最佳學齡前兒童節目等多項大獎。

榮獲國際艾美兒童獎，全球討論度極高的學齡前兒童節目。圖/LINE TV

除了《阿奇幼幼園》之外，《妙妙犬布麗》（Bluey）的布麗近期在台灣也是炙手可熱的卡通明星，特別的是《妙妙犬布麗》不只是強奪了兒童的目光，在成人的世界裡也有一大票粉絲，內容講述了孩子們如何透過遊戲來適應世界，以及父母如何陪伴他們成長，熟悉又繁瑣的家庭問題，《妙妙犬布麗》將它勾畫得感人又搞笑，是不少父母忙碌一天之後的舒壓小品，裡面「班迪 Bandit」爸爸的角色更是激發了許多父親的共鳴，並形成了多個線上社群，讓家長們分享育兒經驗與心得！

而全球觀看數破億、累積超過1,000萬名電視觀眾的《全球探險衝衝衝》（Go Jetters）也是BBC Kids的招牌節目，由獨角獸帶著4位英雄角色一同前往世界各地冒險，介紹孩童認識世界上的著名景點及名勝古蹟，像是艾菲爾鐵塔、埃及金字塔、巨石陣、撒哈拉沙漠、尼加拉瓜大瀑布等著名景點，以充滿趣味跟探索性的方式幫助小朋友培養國際觀，也會造訪超級英雄的故鄉，看這些英雄們平常是如何接受訓練，引發兒童的好奇跟興趣。

《安迪的水上冒險旅程》（Andy's Aquatic Adventure） 由 BBC 知名主持人 安迪（Andy Day） 帶領觀眾探索水域世界；《安迪的野生動物冒險之旅》（Andy's Safari Adventure） 則讓孩子認識各種野生動物，培養對自然的興趣。這些節目不僅充滿趣味，更鼓勵孩子勇於探索、發揮創意！

LINE TV過去就廣納優質兒少節目，像是榮獲第59屆金鐘獎《阿甯咕大戰想像蟲！》、《叫我野孩子2》都在站內表現亮眼，深受觀眾喜愛，如今BBC Kids專館將於 2月4日盛大登場，伴隨開學季即將到來，現在就到LINE TV 與孩子共享優質內容，開啟精彩的學習與娛樂旅程！

《妙妙犬布麗》被紐約時報評選為最佳電視節目之一。圖/LINE TV