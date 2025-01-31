《夏日最後的祕密》我喜歡你 怕你知道又怕你不知道

今夏最揪心的青春愛情電影《夏日最後的祕密》，改編自暢銷作家「晴菜」的同名小說「夏日最後的祕密」，電影定檔於4月30日(週三)全台上映，由阿榮影業製作出品，導演邱晧洲執導，由施柏宇、程予希、林子閎領銜主演，加上紀卜心、黃柏峰、吳函峮(峮峮)、賴雅妍、曾少宗、陳如山，海裕芬，蘇達等實力派演員和新生代演員共同演出，卡司陣容堅強。

本片圍繞著暗戀與勇氣兩大核心，而青春是一場無法重來的美麗與哀愁，期待曾經愛過的你，重拾愛人的勇氣，本片將在今年畢業季前與影迷相約大銀幕！

《夏日最後的祕密》。圖/阿榮影業

電影《夏日最後的祕密》講述蘇明儀（程予希飾演）暗戀同校的顏立堯（施柏宇飾演）很久了，沒想到分班後成為同學，顏立堯不受拘束的性格讓他經常被風紀股長蘇明儀「記名字」，記著記著，同時也在心裡刻下了不可磨滅的印記，殊不知，卸下風紀的她，只是一個暗戀他許久的傻女孩罷了。

當別人還在揮霍青春，年少的三人被迫提早面對人生的課題。”其實，我早就喜歡你，只是不敢告訴你”…故事線長達十年，懞懂的他們各自把祕密埋在心底，直到真正變成大人的那一天。

《夏日最後的祕密》。圖/阿榮影業

本片由《想見你》人氣卡司施柏宇飾演帶點神秘又頑皮的屁孩，再度詮釋高中生的他表示：「這次飾演的是顏立堯，他是校園風雲人物熱愛運動，但在看似巔峰的高光時刻，卻遭逢人生最大挫敗，跟我過去演出的角色蠻不一樣，大家可以期待」。

女主角蘇明儀由憑藉劇集《第一次遇見花香的那刻》榮獲金鐘迷你劇集最佳女配角獎的程予希飾演，詮釋高中生到職場女攝影師，一點都不違和，程予希談起角色表示：「這個角色的率真勇敢，以及對於情感的執著都令我動容。」林子閎首次登上大銀幕演出深情男孩程硯，劇中挑戰許多內心戲，他形容：「為了揣摩角色有做了許多功課，和過去詮釋的角色有很多不同面向，應該會讓許多人心疼！」

《夏日最後的祕密》。圖/阿榮影業

施柏宇、程予希、林子閎電影中的三角關係令人揪心，施柏宇談起與程予希首次合作瘋狂稱讚，表示：「戲外的她非常會照顧人，跳回角色又瞬間變成一個小妹妹，真的很可愛。」程予希與林子閎認識多年，首度合作她笑說：「我們就像好兄弟，常常互嗆來互嗆去，但我不得不說，戲外我就像他跟施柏宇的電燈泡，他們太黏了！」施柏宇則對林子閎表示感謝透露：「雖然拍攝時間不長，但在他身上學到很多東西，他也都不吝嗇與我分享。」三人因戲培養的好感情，令人期待電影裡的精采火花。

電影《夏日最後的祕密》由林添貴、黃志明監製，阿榮影業製作出品，文化內容策進院、影娛人、先勢博報堂、力榮影業聯合出品，導演邱晧洲執導。今夏最揪心的青春疼痛愛情電影《夏日最後的祕密》由威視電影發行，將於2025年4月30日(週三)上映，讓他知道你愛他。更多消息👉《夏日最後的祕密》粉絲專頁

《夏日最後的祕密》。圖/阿榮影業

《夏日最後的祕密》。圖/阿榮影業

《夏日最後的祕密》。圖/阿榮影業

《夏日最後的祕密》。圖/阿榮影業