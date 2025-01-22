《黑祭司2：闇黑修女》台灣也有神選者 教廷認可神父為兩千多人驅魔

《破墓》升級版！台灣也有黑祭司！教廷認證台灣神父為兩千多人驅魔

年度驚悚鉅獻《黑祭司2：闇黑修女》1月24日（週五）將在韓國、台灣同步上映，目前韓國（1/21上午）的即時預售率為37.3%，登全韓預售冠軍！宋慧喬睽違10年鉅獻《黑祭司2：闇黑修女》，也將於全球160個國家上映！台灣更將於1月24日與韓國同天上映！

《黑祭司2：闇黑修女》敘述尤尼亞修女（宋慧喬 飾）和米凱拉修女（全余贇 飾），為了拯救被惡靈附身的少年，不擇手段執行驅魔儀式的驚悚故事！在本作中，宋慧喬和全余贇都是帶有「靈能」的修女，體質較為敏感，可聽得到、看得到或感受到靈的存在。而去年韓國票房TOP1的《破墓》同樣也有「靈能」的元素，電影中金高銀和李到晛所飾演的薩滿教的「巫覡」都是被神選中的神選者，可感應到神靈的存在，是人與神靈之間的媒介。

《黑祭司2：闇黑修女》登韓國預售冠軍！於160國上映。圖/車庫娛樂

據說，韓國的巫覡和台灣的靈乩、神明代言人一樣，若不接受神靈的指示，將會諸事不順、染病、甚至遭遇死亡！為了逃離這種宿命，據說在韓國有許多帶有巫覡體質的人，會選擇信奉天主教或基督教，甚至成為神職人員；也有些從小就有靈異體質的小孩，會被家人送到天主教的修道院或佛教的寺院，藉以逃避巫覡神靈的召喚。

《黑祭司2：闇黑修女》也講述了相關情節，且以不同於過往靈異題材的電影，描述帶有靈能的「神選者」們對於命運的對抗，而在本作中身為修女的宋慧喬，除了未獲得教廷正式認可擁有正式的驅魔權之外，她甚至借助巫覡的力量，東西方合力對抗不明惡靈，不擇手段拯救被附身者，可說是本作的重要看點之一！而在台灣，也有一位經教廷認證的驅魔師—天主教台中教區的神父鄭文宏，80多歲的他驅魔經歷超過40年，為兩千多人趕走附在身上的惡靈，是十分傳奇的人物！

此外，《黑祭司2：闇黑修女》中，還有個巫覡角色原本是一名修女，後來卻成為女巫為民眾消災解厄，而在台灣也有類似的案例，據說有名原本信奉天主教的女子在20多歲時，突然被神明召喚，後來成為神乩在宮廟替神明辦事。《黑祭司2：闇黑修女》除了有極具張力的驚悚情節外，許多民俗信仰元素也將令台灣觀眾看了有所共鳴！驚悚鉅獻《黑祭司2：闇黑修女》本週五1月24日與韓國同步上映！

《黑祭司2：闇黑修女》李陣郁在本作中飾演「保羅神父」。圖/車庫娛樂

宋慧喬從小就和媽媽一起看恐怖電影！為《闇黑修女》學抽菸6個月？！

宋慧喬透露她拍完《黑暗榮耀》後，就不想接演愛情作品，就在此時剛好收到了《黑祭司2：闇黑修女》的劇本，讀過劇本後，雖然覺得會是很辛苦的挑戰，但似乎能展現出連自己也不知道的一面，宋慧喬還透露：「而且我本來就會看這類型的電影，我從小就很常看恐怖片，我母親也很愛看神祕學類型的電影，我們一起看了很多這類的作品！」

宋慧喬在《黑祭司2：闇黑修女》中，飾演一名打破禁忌執行驅魔儀式的「尤尼亞修女」，且還抽菸、說髒話，展現不同於一般修女給人的印象。宋慧喬對此表示：「我在本作中第一次展現抽菸的演技，一開始非常苦惱，因為我是不抽菸的人。後來我專注於『尤尼亞修女』這個角色，在本作開拍的半年前，就開始練習抽菸。」

此外，《黑祭司》主角姜棟元這次還驚喜現身《黑祭司2：闇黑修女》，導演權洫載對此表示：「我讀劇本時也非常驚訝，覺得看過《黑祭司》的觀眾一定會很開心！實際拍攝時，看到姜棟元演員還是跟之前在電影裡的一樣，讓我非常感動，也很佩服他努力準備後十分專注的模樣！」

《黑祭司2：闇黑修女》是宋慧喬和全余贇首度合作的作品。圖/車庫娛樂

《黑道律師文森佐》全余贇自曝看到宋慧喬就想哭！宋慧喬：我長得很悲傷？

《黑祭司2：闇黑修女》是宋慧喬和全余贇首度合作的作品，對於共演的感想，宋慧喬表示：「我和余贇真的很合得來，很快就變熟了，在拍攝這部作品3個月的過程中，我們一直一起度過許多時間，對彼此也很有感情，而且電影殺青後，也變得更親近了。」宋慧喬還說希望下次能和全余贇一起合作喜劇！

以《浪漫的體質》、《黑道律師文森佐》嶄露頭角的全余贇，也透露會接演《黑祭司2：闇黑修女》的原因，她表示：「第一個原因是慧喬姐會參演，再加上這個劇本非常扎實，而且主要是由兩名修女引領整個故事，也很有說服力，其他角色和她們之間的關係也很有張力，以及一起為了一條生命努力奮戰的力量，我對這些部分很有共鳴。」

《黑祭司2：闇黑修女》宋慧喬從小就和媽媽一起看恐怖電影。圖/車庫娛樂

全余贇還透露自己只要看著宋慧喬的眼睛，就莫名地想流淚，宋慧喬對此苦笑地反問：「我長得很悲傷嗎？」全余贇連忙解釋是因為宋慧喬的眼睛很有感情。宋慧喬也說和全余贇對戲時，若發現她開始泛淚，自己的情緒也會跟著上來，產生很好的演技默契。

此外，全余贇還大讚宋慧喬：「慧喬前輩最近上了一些節目，大家看了之後怎麼可能會不喜歡她呢？我也很喜歡慧喬前輩，度過了非常幸福的時光，現在能一起宣傳電影也覺得很開心！大家看了《黑祭司2：闇黑修女》後，也一定能感受到我們倆在電影中很棒的默契！」恐怖驚悚鉅獻《黑祭司2：闇黑修女》本週五1月24日與韓國同步上映！

《黑祭司2：闇黑修女》台灣也有黑祭司！在地神父為兩千多人驅魔。圖/車庫娛樂

《黑祭司2：闇黑修女》Dolby Atmos版海報。圖/車庫娛樂

《黑祭司2：闇黑修女》SCREENX版海報。圖/車庫娛樂

《黑祭司2：闇黑修女》日暮版海報。圖/車庫娛樂

《黑祭司2：闇黑修女》宋慧喬。圖/車庫娛樂

《黑祭司2：闇黑修女》全余贇。圖/車庫娛樂

《黑祭司2：闇黑修女》李陣郁。圖/車庫娛樂