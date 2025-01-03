《爸爸》15歲少年一夜成魔屠戮家人 劉青雲父子情掀淚海

香港電影強勢回歸，繼《破·地獄》之後，金馬影帝劉青雲主演、《踏血尋梅》翁子光最新編導話題電影《爸爸》改編自震驚社會真實事件，香港票房已突破8600萬台幣（破2050萬港幣）佳績，其中觸及的思覺失調症議題巧撞台劇《我們與惡的距離》，引發無數迴響。

劉青雲與新演員蘇文濤的父子對手戲自然真摯，有許多揪心催淚對白都是即興發揮，引發萬人淚海好評，導演瞿友寧說感動說：「你永遠不知道眼淚在哪一刻突然盈眶。」導演邱禮濤高度評價：「本年度最佳電影，沒有之一！」

《爸爸》。圖/甲上娛樂

《爸爸》改編自震驚香港社會真實事件「荃灣享和街弒母殺妹案」，深刻描繪一位父親面對患有思覺失調兒子手刃摯親的複雜情感。劉青雲在片中展現細膩多層次的內化演技，獲譽「從影以來最佳演出」，不少名人導演、影評媒體都給予高度評價。導演瞿友寧觀影後感動表示：「這是最迷人的父親樣貌，我看到的不是劉青雲，而是一位父親的千絲萬縷。」導演曾英庭說：「再複雜再難以詮釋的角色，永遠可以期待劉青雲的演出」！

導演鄭芬芬說：「把溫柔的心攤在你面前的同時，卻也讓你痛到淚濕衣襟。」導演傅天余則認為《爸爸》把男人的悲傷與無助拍得動人細膩，「看完之後我對一輩子沈默寡言的父親似乎更理解一些。有話想說但無處說的男性觀眾，請進戲院看這部電影，你會得到一回溫柔的擁抱。」石知田自稱「終生青雲粉絲」，感性表示：「被一刀刀吞噬了的時光，唯有深入自身，才能縫補日常。」

《爸爸》。圖/甲上娛樂

身為金馬影帝及三屆香港電影金像獎影帝的劉青雲，謙稱自己是在與小演員的相處過程中，一邊學習如何作為父親，「我怎麼當一個爸爸，其實是看我兒子怎麼對我。」劉青雲表示拍攝《爸爸》並未刻意設計演繹方式，而是以最真實的情況和家人相處，最特別的一點是一家人從未出現NG的情況，「因為如果不記得對白，大家便一直坐著，等記得對白再講。」

飾演劉青雲兒子的18歲新演員蘇文濤，與許光漢有幾分神似因而受封「A貨許光漢」，堪稱電影圈寶藏男孩的他初登大銀幕表現亮眼且毫不怯場，甚至敢在影帝面前即興演出，劉青雲舉例有場兒子吃麵的戲，他望著兒子看到出神，忘了講對白，結果蘇文濤即興對他說：「看什麼啊？」劉青雲說：「你就知道，這個兒子一點都不怕爸爸，我們之間是一種很自然真實的互動，他可能也在提醒我要講對白。」

《爸爸》。圖/甲上娛樂

導演翁子光表示電影開拍前，飾演一家人的劉青雲、谷祖琳、蘇文濤、熊諾頤是在平日閒談中取得共識，很多對白都是劇本裡面沒有的，例如蘇文濤飾演的兒子犯案後，劉青雲在收押病房一見到兒子的第一句話卻是︰「你肚子餓不餓？」翁子光說：「這句是青雲臨時加的對白，日常卻充滿力量，也就是為什麼他是劉青雲！《爸爸》本質上是一部探討家庭與人性的故事，在這個強調親情與關愛的佳節時分，更顯意義深長。」

《爸爸》1月3日在全台上映，片商滿足眾多台灣觀眾敲碗期待，只要憑電影票根參加抽獎，就有機會獲得香港空運來台「三花貓貓鑰匙圈」（兩款隨機贈送），更多資👉甲上娛樂官方臉書粉絲專頁

《爸爸》。圖/甲上娛樂

《爸爸》。圖/甲上娛樂

《爸爸》。圖/甲上娛樂

《爸爸》。圖/甲上娛樂

《爸爸》。圖/甲上娛樂

《爸爸》。圖/甲上娛樂

《爸爸》。圖/甲上娛樂