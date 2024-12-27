《黑祭司2：闇黑修女》宋慧喬x全余贇 修女驅魔開創歷史先河

★《破墓》導演代表作《黑祭司》製作團隊打造恐怖驚悚續作

★《黑暗榮耀》宋慧喬x《黑道律師文森佐》全余贇精彩共演

★《Sweet Home》李陣郁x《逃出摩加迪休》許峻豪傾力參演

我們已準備好前往被禁止的地方！《黑祭司2：闇黑修女》（The Priests 2 : Dark Nuns）是《破墓》導演代表作《黑祭司》團隊所打造的恐怖驚悚續作，集結《黑暗榮耀》宋慧喬、《黑道律師文森佐》全余贇、《Sweet Home》李陣郁、《逃出摩加迪休》許峻豪、《雖然不是英雄》文友辰等實力派演員精彩共演！

《黑祭司2：闇黑修女》故事敘述尤尼亞修女（宋慧喬 飾）確信隱身於少年熙俊（文友辰 飾）體內的惡靈是「12形象」中的其中一個，在等待無法馬上前來的驅魔祭司時，被附身的熙俊面臨生命威脅。尤尼亞為了拯救熙俊，她決定打破修女不能實行驅魔儀式的這個規定，然而保羅神父（李陣郁 飾）只相信能透過醫學的方式拯救熙俊。尤尼亞為了要偷偷讓熙俊離開醫院，還請求修女米凱拉（全余贇 飾）的協助。兩名修女為了拯救熙俊而不擇手段地執行危險的驅魔儀式……

《雖然不是英雄》文友辰在本作中飾演被惡靈附身的少年。圖/車庫娛樂

/2015年在韓國上映的《黑祭司》締造了544萬觀影人次的驚人紀錄，並橫掃許多國內外影展獲獎，並打破當年韓國電影靈異恐怖票房紀錄，開啟韓國神祕恐怖電影的全新篇章。宋慧喬在本作中所飾演的「尤尼亞修女」是充滿魅力的人物，堅持要做自己認為對的事，說話方式也很直接，比任何人都想拯救他人的生命。

宋慧喬也透露背誦祈禱文十分不容易，她表示：「一起床就背誦，洗澡時也繼續背誦，洗碗洗到一半又開始背起來，就這樣子終於將祈禱文背起來了。而且我所飾演的是和惡靈對抗的人物，所以身體會一直使力，常常會有身體突然感到僵硬的瞬間。演技這件事真的很難，這次的作品對我而言也很困難，我覺得是個挑戰。」恐怖驚悚鉅獻《黑祭司2：闇黑修女》1月24日（五）在臺上映！

Sweet Home》李陣郁在本作中飾演相信醫學的神父。圖/車庫娛樂

《黑暗榮耀》宋慧喬《黑祭司2》扮修女為救少年不擇手段！

宋慧喬大讚《黑道律師文森佐》全余贇是自己的救世主！

宋慧喬近期以話題作《黑暗榮耀》再創演員生涯顛峰，這次她在《黑祭司2：闇黑修女》中飾演一名為了拯救遭強大惡靈附身的少年，不擇手段的修女角色，對於決定參演本作的原因，她表示：「我也很好奇自己在《黑暗榮耀》後會選擇什麼樣的作品，《黑暗榮耀》深受觀眾的喜愛，因此我也對於接下來要接演哪部作品感到有點壓力。後來收到本作的劇本時，覺得這部作品應該能展現我不同的模樣，因此感到很期待。」

以《黑道律師文森佐》等話題作為台灣觀眾所知的全余贇，在《黑祭司2：闇黑修女》則飾演幫助宋慧喬的另一位修女角色，全余贇表示：「我所飾演的角色最重要的部分就是她的反應，比起所說的臺詞，我覺得要展現她所擁有的能量、眼神、顫抖、情緒等。在拍攝現場，給我最多力量的就是慧喬前輩的眼神。」對於第一次和和宋慧喬合作的感想，全余贇表示：「慧喬前輩是我從學生時期就很仰慕的女神，是我一直很想見到的前輩，真的很開心這次能和前輩合作！」但宋慧喬一聽到全余贇說出「從學生時期」這句話時，就開玩笑地要全余贇別那樣說，因為這樣聽起來自己好像很老，讓全余贇忍不住大笑。

《黑祭司2：闇黑修女》全余贇學生時期就看宋慧喬，宋慧喬拜託求饒。圖/車庫娛樂

值得一提的是，全余贇曾與宋慧喬的前夫宋仲基一起合作過《黑道律師文森佐》，當時兩人在片中還有滿滿的CP感。對於和全余贇的共演感想，宋慧喬則表示：「我覺得非常好，我原本就很想跟余贇演員合作一次，和我很親近的朋友們也和余贇演員很熟，所以我常聽到她的事，在拍攝現場實際對戲後，覺得她比我聽說的更好，余贇演員真的也給了我很多力量。」宋慧喬更表示全余贇對她而言是如「救世主」般的存在，宋慧喬表示：「在《黑祭司2：闇黑修女》中，如果沒有全余贇所飾演的『米凱拉』，那麼我所詮釋的『尤尼亞』獨自一人什麼事都無法完成。」恐怖驚悚鉅獻《黑祭司2：闇黑修女》1月24日（五）在臺上映！

《黑祭司2：闇黑修女》。圖/車庫娛樂

宋慧喬主演《破墓》導演代表作《黑祭司》恐怖驚悚續作《黑祭司2：闇黑修女》。圖/車庫娛樂