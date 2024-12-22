《誘見巴黎最後探戈》真實改編 還原權勢性侵醜聞真相

★真實的事件改編，暴露影壇黑暗面

★改編自《世界報》記者 凡妮莎•雪妮黛的回憶錄《我的表姊瑪麗亞》

★揭祕與李安、梁朝偉的《色戒》並駕齊驅、真槍實彈 不朽的《巴黎最後探戈》

★重現《末代皇帝》導演 貝托魯奇最受爭議的作品

★威尼斯影展最高榮譽金獅獎的電影《正發生》女主角 安娜沃特魯梅 主演

★《小教父》《衝擊效應》好萊塢巨星 麥特狄倫 聯合演出

明年1月10日上映坎城影展全球首映的電影《誘見巴黎最後探戈》（Being Maria），本片改編自《世界報》知名政治記者瓦妮莎•雪妮黛的回憶錄《我的表姊瑪麗亞Tu t'appelais Maria Schneider》。

由法國才女導演潔西卡帕盧（Jessica Palud）執導這部備受爭議的權勢性侵議題的作品，並由曾榮獲威尼斯影展最高榮譽金獅獎電影《正發生》的女主角安娜沃特魯梅（Anamaria Vartolomei）主演，及好萊塢巨星麥特狄倫聯合演出，重現《末代皇帝》導演貝托魯奇和馬龍白蘭度最受爭議的「奶油性侵」場景，甫推出就獲得各界關注及Channel獨家贊助，而 #Metoo 議題和女主角細膩精彩表演使得本片備受矚目，話題不斷！

《誘見巴黎最後探戈》。圖/聯影電影

《誘見巴黎最後探戈》劇情講述19 歲的瑪麗亞因《巴黎最後探戈》而聲名鵲起，其備受爭議的作品對她的生活和職業生涯產生了影響。瑪麗亞（Maria Schneider）是法國明星演員丹尼爾蓋林的女兒，在義大利導演貝托魯奇1972年的情色電影《巴黎最後探戈》中飾演女主角，與美國著名演員馬龍白蘭度聯袂主演。

導演潔西卡帕盧改編自1972 年的電影《巴黎最後探戈》，三十多年後，女主角瑪麗亞雪妮黛方公開講述當時與男主角馬龍白蘭度、導演貝托魯奇合作的痛苦經歷。導演以女主角瑪麗亞雪妮黛的表妹瓦妮莎•雪妮黛所撰寫的小說《我的表姊瑪麗亞Tu t'appelais Maria Schneider》為藍本，描繪娛樂產業中的女性處境不對等的處境。在近年#MeToo 浪潮中，探索合意及認知落差的模糊界線，亦揭示了在龐大權力結構下，對於職場性侵害與性騷擾事件，當事人講述經歷、探究真相與伸張正義之艱難。

《誘見巴黎最後探戈》。圖/聯影電影

《誘見巴黎最後探戈》是部關於飽受折磨的法國女演員瑪麗亞施耐德的新傳記電影，她19歲時在貝托魯奇的電影中與馬龍•白蘭度演對手戲，這一成就使她成為一名有前途的新國際女演員，同時也毀了她的生活。

拿過奧斯卡最佳導演、英國影藝學院獎最佳影片、無數金球獎，以及第 64 屆坎城影展終身成就獎的義大利導演貝托魯奇（Bernardo Bertolucci），他執導最受爭議的作品《巴黎最後探戈》（Last Tango in Paris）其大尺度的性愛描寫轟動多國，除了被禁映，導演更被義大利當局判處緩刑。直至現在，爭議聲再不是其情色描述，而是戲中被指「假戲真做」的「奶油雞姦」段落。因拍攝情色片《巴黎最後探戈》時，和影帝馬龍白蘭度串通好，在女主角瑪麗亞不知情的情況下，要加進把奶油當作潤滑劑的性侵戲碼，引發不小爭議。

《誘見巴黎最後探戈》探討極具爭議的MeToo議題，涉及多方層面，導演以極度寫實的手法，貼身重現拍攝這位女星充滿爭議的場景，從劇本對白綿密精準的編寫，主配角演員的細膩精湛演出，緩慢而深刻地描繪了身處在那樣的年代的演員，所要承受來自成名後爆紅的壓力以及演藝生涯的輿論煎熬，觀影過程除了深刻感受到女主角徬徨無助的身心煎熬，也進而讓觀眾反思女性身體自主，與職場上詮釋性侵多重面向的爭論。

《誘見巴黎最後探戈》。圖/聯影電影

值得一提的是，本片女主角安娜沃特魯梅（Anamaria Vartolomei）和導演潔西卡帕盧（Jessica Palud）共同和香奈兒（CHANEL）在電影中合作。

奧斯卡大導演貝托魯奇曾以《巴黎最後探戈》等作品奠定其情色經典的名導地位，但是隱瞞女星的強暴戲碼、和屢次挑戰情慾禁忌的爭議行為，讓這位站在電影藝術巔峰的導演，蒙上了令人衝擊的陰影。

32歲的他因為《巴黎最後探戈》挑戰情慾界線而引發爭議、同時也獲得第46屆奧斯卡最佳導演提名，讓貝托魯奇得到異色的成就，但也因為對倫理道德的越界，而招致許多國家禁播這部電影，1976年時該片還被義大利當局查禁，貝托魯奇和連同製片和編劇在內都被判處2個月的監禁。《誘見巴黎最後探戈》就是依據《巴黎最後探戈》現場拍攝實際情況而加以改編，揭露暗黑真相。

《誘見巴黎最後探戈》。圖/聯影電影

《誘見巴黎最後探戈》透過貼近而細膩的視角切入，寫實的探討60年代法國的禁忌話題——權勢性侵，更將真實呈現私自權勢性侵的限制級場面，在美國權勢性侵權爭議和#MeToo時代之下，這部電影所傳達的寓意也格外引發省思。而這部備受爭議的作品，絕對是台灣觀眾非在大銀幕上觀賞的必看之作！

導演潔西卡帕盧也表示：「這部電影的主要目標是真實地講述我所講述的故事。然後，它是關於『繼承』瑪麗亞，因為它很大程度上是一幅正面肖像：我們在她的呼吸和身體中。這部電影的目的是聽到瑪麗亞的聲音，為此，我們需要完全相信要扮演她的女演員。為了讓瑪麗亞最終被聽到，她的表演必須非常強大。」

法國電影《誘見巴黎最後探戈》將於2025年1月10日在台上映，更多電影上映戲院相關消息及預售票請洽聯影電影蝦皮賣場以及博客來售票網，更多電影詳細資訊請洽詢聯影電影官方網站或是聯影電影FB粉絲團。憑《誘見巴黎最後探戈》首輪戲院電影票根，上傳至👉聯影電影FB 指定活動貼文下方，可抽由「麥田出版」提供書籍 《性、謊言、吹哨者》。

《誘見巴黎最後探戈》。圖/聯影電影