88歲教宗方濟各逝世 《在旅途中》嗆美國販賣軍火「厚顏無恥」

方濟各嗆美國「厚顏無恥」《在旅途中》直指世界戰爭「罪惡源頭」

該片由曾獲奧斯卡提名的義大利導演吉安弗蘭科羅西（Gianfranco Rosi）執導，描述現年86歲的教宗方濟各（Pope Francis）在任職10年間，出行37次、造訪53國的輝煌成就。片中方濟各樹立了許多影響後世深遠的「反戰創舉」，包括成功化解天主教與東正教的一千多年恩怨與衝突；親赴亞美尼亞種族大屠殺一百週年、更在耶路撒冷哭牆前，勇敢跨越民族仇恨，呼籲基督徒與穆斯林應團結一起，「視彼此為一家人」。

最驚人的是，方濟各在造訪美國時，竟在議會大嗆美國販賣致命武器、造成其他國家的戰爭殺戮行為是「厚顏無恥」，並應「立即停止軍火交易」。該片獲國際媒體一遍叫好，除美國【洛杉磯時報】大讚「醍醐灌頂」，【紐約時報】更讚賞「感動人心、令人振奮」。

教宗方濟各《在旅途中》一反過去改為他自己去「朝聖」群眾。圖／海鵬影業

教宗方濟各始終認為「戰爭是最大的罪惡」，自上任以來便不斷致力於世界和平。今年他更頻頻試著接觸烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統，甚至派出密使，希望早日促成俄烏戰爭停火。

但驚人的是，他在紀錄電影《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》卻早就直指世界戰爭的「罪惡源頭」，大嗆美國「厚顏無恥、裝聾作啞」，將致命武器賣給會對世界、社會造成極大痛苦的人，只為賺取「沾滿鮮血的金錢」，呼籲美國應「立即停止軍火交易」。

片中方濟各更列舉林肯（第16任美國總統）、馬丁路德金恩（非裔人權運動領袖）及桃樂絲黛（美國流行歌手）為模範，呼籲美國人應效法遵循他們所倡導的平等自由、族群融合與人權正義，創造更美好的世界。

方濟各嗆美國「厚顏無恥」《在旅途中》直指世界戰爭「罪惡源頭」(圖左為時任副總統的拜登)。圖／海鵬影業

方濟各「反向朝聖」走向群眾《在旅途中》思索人類與世界的未來

教宗方濟各以「友善親民、關懷弱勢」形象受到世人愛戴，甚至曾當選「TIME」時代雜誌年度風雲人物，疫情前每年都吸引超過660萬名信眾前往梵蒂岡朝聖，幾乎為前任教宗本篤十六世在位時的三倍之多。

在電影《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》中，教宗方濟各因為有感於世界貧苦人太多，許多人終其一生都不可能到梵蒂岡朝聖。他於是一反過去信徒朝聖習慣，改由他自己去「朝聖」群眾，前往民眾生活的地方，第一手了解世人的問題與悲傷。

《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》描述現年86歲的教宗方濟各（Pope Francis）在任職10年間，出行37次、造訪53國的輝煌成就。圖／海鵬影業

片中一場場的「反向朝聖」令人感動，教宗頂著八十多歲高齡，堅持體現「讓教會走入人群、貼近大眾」的使命，在10年任期中、出訪37次、走遍53個國家，見證世界的現況與殘酷的現實，並傳遞反戰的訊息、提倡和平與團結。電影不僅獲選威尼斯影展，更獲國際影媒【The Film Stage】讚賞「深入梵蒂岡現今截然不同的轉變」，稱之為「偉大的藝術傑作！」

電影《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》劇情也展現了教宗旅行世界各地、令人欽佩的作為：在巴西，他呼籲世人團結；在古巴，他鼓舞年輕人追尋夢想。在美國，他直指軍火販賣問題嚴重，並首度深痛檢討神父性侵未成年事件。在智利、在墨西哥，他呼籲要讓受刑人擁有尊嚴。在肯亞，他急欲解決貧窮問題；更為兒童的教育與權益，走訪加拿大和馬達加斯加。

而為消弭當前戰事，他更鋌而走險奔赴阿拉伯、土耳其、伊拉克、烏克蘭等地區，不斷思索著人類與世界的未來，究竟該何去何從？

方濟各「反向朝聖」走向群眾《在旅途中》思索人類與世界的未來。圖／海鵬影業

86歲方濟各「反向朝聖」走向群眾 《在旅途中》曾嗆美國販賣軍火「厚顏無恥」。圖／海鵬影業

方濟各2015造訪美國時，在議會大嗆美國應「立即停止軍火交易」。圖／海鵬影業

教宗方濟各《在旅途中》頂著八十多歲高齡「反向的朝聖」令人感動。圖／海鵬影業