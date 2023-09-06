《五月雪》威尼斯首映！金馬獎最佳新導演「張吉安」還原歷史冤案

張吉安獲盛讚「媲美阿比查邦」《五月雪》震驚威尼斯佳評驚人

由「金馬新導演」張吉安執導、金鐘金曲獎得主萬芳主演的新片《五月雪》（Snow In Midsummer），9月4日在威尼斯影展舉行世界首映，該片劇情透過兩個女子的人生，帶出馬來西亞震驚歷史的「513事件」，電影未映先轟動，現場人潮擠得水洩不通。有趣的是，「威尼斯日」藝術總監蓋婭芙樂（Gaia Furrer）介紹《五月雪》時，還強調「這是台灣金馬影展的開幕片」，立刻引爆現場轟烈掌聲。

該片映後佳評驚人，曾獲柏林金熊獎提名的馬其頓女導演提歐娜史特拉格米特威斯卡（Teona Strugar MITEVSKA）對於導演張吉安打破戲劇結構、重塑的電影風格十分激賞，「最重要的是他相信觀眾的智慧」。最驚人的是，映後現場觀眾還挑動敏感神經，直接問張吉安「你不擔心這是敏感的議題？」，張吉安回答「我很安全！」，觀眾掌聲幾乎震天，掀起映後最高潮氣氛。

《五月雪》世界首映反應熱烈，觀眾掌聲震天，掀起最高潮氣氛。圖／海鵬影業

這部獲選第80屆威尼斯影展「威尼斯日」競賽片的電影《五月雪》，是由馬來西亞晟創娛樂、匠子映畫、新加坡堂堂映畫、台灣海鵬影業，以及台灣文策院、台北市電影委員會及新加坡電影委員會等三地聯合出品製作。

該片是導演張吉安籌備長達17年之久的第二部電影，即使題材敏感，依然堅持全片在馬來西亞實地拍攝。昨晚電影在威尼斯首映時，片尾一場在吉隆坡亂葬崗實景拍攝的真實畫面，當鏡頭掃過一座座孤墳，銀幕秀出「獻给513事件罹難者」當下即有觀眾激動得泣不成聲。

該片獲得影評一面倒的好評，國際影媒【響亮】（Loud and Clear）即褒揚該片「透過痛苦歷史來反思過去」，國際影媒聯盟（ICS）影評人迪斯伯斯（Erwan Desbols）更盛讚張吉安電影風格「媲美阿比查邦（Aphichatphong，泰國名導）」。

《五月雪》海報。圖／海鵬影業

威尼斯首映引爆敏感議題《五月雪》 張吉安：「我很安全！」

這部劇情看似簡單、卻夾雜馬來西亞49年社會風雲變幻的電影《五月雪》，由於歷史高度及藝術創新，在威尼斯影展掀起討論熱浪。一位平行獎項的評審阿萊西奧納爾丁（Alessio Nardin）看完激動表示，《五月雪》是他今年自開幕以來看到「最好看的電影」，讓他幾乎想立刻頒獎給張吉安。

納爾丁表示，《五月雪》建構了一個觀看馬來西亞歷史的「儀式」，引領觀眾俯瞰「513事件」整個歷史、信仰、政治、人文及情感。讓人意外的是，片中蔡寶珠演出的廣東大戲《六月雪》（竇娥冤）也意外吸睛觀眾，而最後墳前的粵劇演唱「前塵恍似南柯夢，醒後猶聞定夜鐘」，竟也讓現場觀眾聽得如癡如醉。

結束旅途疲累的萬芳，昨晚以一身雲彩雪紡裝出席首映，青春模樣和銀幕苦情判若兩人。第一次看《五月雪》，萬芳顯得格外冷靜，除了影展大會介紹她出場時非常感動外，最讓她印象深刻的就是被片中老公阿豐（王竣 飾）用青菜砸她的戲，「那是真的砸、很真實的反應」。

《五月雪》這場世界首映也引起了敏感聯想，有觀眾就直問張吉安拍攝該片「有沒遇到阻撓？」「電影是否能在馬來西亞上映？」張吉安回答，拍攝過程很順利，至於能否上映就很難說，畢竟馬來西亞電檢很嚴格，「我們還是會嘗試努力」，更以「我很安全！」讓觀眾大笑鼓掌，掀起映後的最高潮。這部由張吉安執導的電影《五月雪》，由萬芳、鄭人碩，新加坡演員俞宏榮，以及馬來西亞演員蔡寶珠、陳俐杏及王竣等共同演出，已獲選為今年金馬影展開幕影片。

「威尼斯日」藝術總監蓋婭芙樂（Gaia Furrer，右起）、《五月雪》導演張吉安、女主角萬芳、策展總監雷娜塔桑托羅（Renata Santoro）。圖／海鵬影業

張吉安（右）在威尼斯魅力爆棚，許多國外影迷爭相拍照。圖／海鵬影業