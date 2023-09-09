《保護者》展現硬漢風采 鄭雨盛x金南佶讓你血脈賁張

全球153個國家爭購版權瘋搶上映的《保護者》，是青龍影帝鄭雨盛出道30多年首部自導自演之作，繼《獵首密令》再創動作巔峰！

《保護者》故事敘述10年後出獄的秀赫（鄭雨盛 飾），在得知自己有個女兒後想回歸平凡的生活，與想妨礙他和傷害他家人的惡徒們展開對決的動作鉅獻！《保護者》以別出心裁的強烈動作場面，以及鄭雨盛、金南佶、朴星雄等演員精彩絕倫的演技對決，讓觀眾們都大呼過癮。

出道20年的金南佶，接連參演有「清潭洞夫婦」之稱的李政宰、金南佶所執導的電影《獵首密令》和《保護者》，他透露兩人的執導方式大不相同，李政宰主要負責掌握大方向；鄭雨盛則會注意到連工作人員都忽略的部分，十分細膩。

但金南佶也笑說兩位導演都讓他感到很疲憊，他表示：「在《保護者》拍攝現場時，雨盛哥要執導還要參演，一個人忙到不可開交！而我當時最後悔的是，不該再參演演員出身的導演所執導的電影，因為沒有逃跑的餘地啊！」血脈賁張動作鉅獻《保護者》本週五9月8日在臺上映！

《保護者》海報，金南佶。圖／車庫娛樂

鄭雨盛《保護者》當爸護女 拍攝面臨喪父煎熬難耐

鄭雨盛這次在《保護者》中，飾演一名為保護女兒奮不顧身的父親，而他也透露拍攝本作時，讓他感到最辛苦的是父親在他拍攝《保護者》的過程中去世了，但因為當時在趕拍，所以他只能為父親辦了簡單的喪禮後，又馬上回到片場拍攝動作戲，而這也讓鄭雨盛心想這樣真的沒關係嗎，度過一段煎熬的時間。

而對於鄭雨盛這次自導自演《保護者》時奮不顧身的行為和慰勞，金南佶感到十分佩服，他表示：「我也是個奮不顧身的演員，但這次發現自己比不過雨盛哥，常心想他有必要做到那個程度嗎？

後來我到其他作品的拍攝現場時，雖然製作團隊都跟我說不用親自上場，但我跟他們說雨盛哥都自己來耶，我也要跟他一樣！但試過後發現真的很不容易，因此覺得《保護者》是個讓我燃燒自己、變得謙虛恭順的拍攝現場！」

對此，鄭雨盛則盛讚金南佶從頭到尾都表現得很棒，他表示：「若不是金南佶的話，沒有人能勝任『宇鎮』這個角色！雖然他嘴上說著：『在雨盛哥面前要怎麼演動作戲啊！』但在拍攝在公寓走道上一躍而下的動作戲時，即使高度不低，我跟他說不用親自上場也沒關係，但他仍說要自己來，還表現得很好！」

金南佶自爆個性瘋癲只有鄭雨盛吃得消！常被父母唸：振作一點！

金南佶在《保護者》中展現令人無法預測、宛如孩子般單純卻又殘暴的瘋狂殺手演技，他透露他是完全放下自己的包袱後去詮釋「宇鎮」這個角色。且對於「瘋狂演技」的部分，他透露自己只是把平常對前輩們態度誇張化而已，他笑說：「我平常那樣的態度，只有雨盛前輩有辦法應對，有些姐姐、哥哥們會想說我是怎麼了？是不是身體不舒服？現在想想，那些前輩們應該覺得我那樣的態度瘋瘋的吧！」

而對於會請金南佶參演本作的原因，導演鄭雨盛表示：「在選角過程中，因為有私交就更慎重了。在要給金南佶劇本時我也很苦惱，因為必須不帶私人情感，要以專業的角度去判斷才行。

我從未和金南佶一起合作過電影，但私下很常見面，覺得他所擁有的天真爛漫很適合《保護者》中的角色！」而許多觀眾都覺得金南佶在《保護者》中看起來十分年輕，但金南佶笑說：「真的無法躲過歲月的摧殘，皺紋用妝也蓋不起來了呢！但比起其他作品，我在《保護者》裡讓自己的想法變得簡單一點，這似乎也很有幫助。我認為演員是如何生活、如何思考的，都會呈現在臉上，我平常也讓自己的想法天真爛漫一點，但也常被父母親唸說『振作一點』！」

金南佶有自信和小17歲《女神降臨》朴柔娜扮情侶 鄭雨盛要他打消念頭！

金南佶在本作中與小17歲的朴柔娜飾演殺手拍檔，對於首度合作的默契，金南佶笑說：「因為我的精神年齡很低，朴柔娜的精神年齡很高，所以合作時沒有覺得不便的地方！朴柔娜一開始話不多，但在拍攝中期開始，我們倆就像朋友一樣相處得很好！」

而對於和金南佶合作的感想，朴柔娜表示：「我感到十分榮幸！一開始因為和前輩的年齡差距，所以覺得有點難主動和前輩聊天，但後來前輩先來跟我搭話，也變得能互相開玩笑了！而在電影中我就像媽媽一樣，照顧著前輩。」

金南佶還爆料原本《保護者》劇本中有他和朴柔娜的愛情戲，他說：「但大家都覺得好像不太適合，雖然我自己有自信能克服年齡上的差距，但鄭雨盛導演要我別那麼有自信，後來我們就把這部分拿掉了！」

《全國死刑公投》朴星雄接髮扮惡角 直呼頭皮超痛！

近期以話題韓劇《全國死刑公投》再次受到矚目的朴星雄，在《保護者》中飾演一名黑道老大，展現氣勢不凡的強烈演技！朴星雄透露他一直十分佩服鄭雨盛和李政宰這兩位前輩能一直固守自己的位置，十分好奇他們是怎麼做到的。

但朴星雄也開玩笑表示，這次參演鄭雨盛執導的《保護者》，讓他明確感受到上對下的關係，他說：「有一場我手腳被綁住的戲，鄭雨盛導演對我說：『朴演員別這樣、朴演員別那樣！』一開始會限制我的演技方式，最後才放行讓我自由發揮，我就對他說：『反正你也不會用這些鏡頭嘛！』」讓鄭雨盛聽了也不好意思地笑了。

另外，朴星雄這次在《保護者》中的長髮造型也造成話題，他透露這是他親自向鄭雨盛提議的，因為想展現出更特別的反派角色，他說：「當我向鄭雨盛導演提議時，他對我說就試試看吧，但試裝那天我就後悔了，因為要接髮，一次要花4個小時的時間，頭皮很痛！」血脈賁張動作鉅獻《保護者》本週五9月8日在臺上映！

《保護者》電影預告

《保護者》鄭雨盛X金南佶向臺灣觀眾問好

《保護者》海報。圖／車庫娛樂

《保護者》海報。圖／車庫娛樂